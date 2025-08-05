SignauxSections
Ali Hamad Askar

Algo Ensemble

Ali Hamad Askar
0 avis
Fiabilité
8 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 2%
RazeGlobalMarkets-Server
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
500
Bénéfice trades:
334 (66.80%)
Perte trades:
166 (33.20%)
Meilleure transaction:
283.00 USD
Pire transaction:
-395.50 USD
Bénéfice brut:
6 262.27 USD (255 351 pips)
Perte brute:
-4 075.43 USD (52 235 pips)
Gains consécutifs maximales:
41 (1 043.12 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 043.12 USD (41)
Ratio de Sharpe:
0.12
Activité de trading:
96.01%
Charge de dépôt maximale:
4.73%
Dernier trade:
19 il y a des heures
Trades par semaine:
47
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
1.26
Longs trades:
206 (41.20%)
Courts trades:
294 (58.80%)
Facteur de profit:
1.54
Rendement attendu:
4.37 USD
Bénéfice moyen:
18.75 USD
Perte moyenne:
-24.55 USD
Pertes consécutives maximales:
35 (-1 226.99 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 226.99 USD (35)
Croissance mensuelle:
1.50%
Algo trading:
76%
Prélèvement par solde:
Absolu:
17.56 USD
Maximal:
1 729.87 USD (1.68%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.68% (1 736.27 USD)
Par fonds propres:
4.24% (4 365.60 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 114
XAUUSD 108
NZDCAD 93
AUDUSD 42
NZDUSD 26
GBPCAD 23
USDJPY 22
AUDNZD 18
USDCAD 13
GBPUSD 11
USDCHF 10
EURUSD 9
EURGBP 4
EURAUD 2
EURCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD -536
XAUUSD 964
NZDCAD 117
AUDUSD 261
NZDUSD 307
GBPCAD 110
USDJPY 21
AUDNZD 25
USDCAD 98
GBPUSD 435
USDCHF 145
EURUSD 41
EURGBP 80
EURAUD 7
EURCAD 5
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD -7.9K
XAUUSD 10K
NZDCAD 2.1K
AUDUSD 2.8K
NZDUSD 3.2K
GBPCAD 1.6K
USDJPY 459
AUDNZD 540
USDCAD 1.4K
GBPUSD 3.1K
USDCHF 1.2K
EURUSD 442
EURGBP 608
EURAUD 120
EURCAD 72
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +283.00 USD
Pire transaction: -396 USD
Gains consécutifs maximales: 41
Pertes consécutives maximales: 35
Bénéfice consécutif maximal: +1 043.12 USD
Perte consécutive maximale: -1 226.99 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RazeGlobalMarkets-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.22 09:12
No swaps are charged
2025.09.22 09:12
No swaps are charged
2025.08.20 12:09
No swaps are charged on the signal account
2025.08.19 07:33
No swaps are charged
2025.08.19 07:33
No swaps are charged
2025.08.14 15:14
No swaps are charged on the signal account
2025.08.13 12:18
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.07 07:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.07 06:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.05 15:48
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.05 14:48
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.05 10:41
Share of trading days is too low
2025.08.05 09:41
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 6.67% of days out of the 15 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.05 09:41
High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.05 09:41
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.08.05 09:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.05 09:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
