Signaux / MetaTrader 5 / Market Microstructure Trading
Ryan Woodward

Market Microstructure Trading

Ryan Woodward
0 avis
32 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -5%
Coinexx-Live
1:300
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
183
Bénéfice trades:
134 (73.22%)
Perte trades:
49 (26.78%)
Meilleure transaction:
640.21 USD
Pire transaction:
-294.22 USD
Bénéfice brut:
3 161.64 USD (59 597 pips)
Perte brute:
-2 390.39 USD (80 397 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (168.79 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 222.59 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
88.02%
Charge de dépôt maximale:
10.16%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
9
Temps de détention moyen:
4 jours
Facteur de récupération:
0.58
Longs trades:
105 (57.38%)
Courts trades:
78 (42.62%)
Facteur de profit:
1.32
Rendement attendu:
4.21 USD
Bénéfice moyen:
23.59 USD
Perte moyenne:
-48.78 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-768.85 USD)
Perte consécutive maximale:
-768.85 USD (4)
Croissance mensuelle:
9.40%
Prévision annuelle:
114.47%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 052.76 USD
Maximal:
1 332.73 USD (95.79%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
60.38% (1 332.50 USD)
Par fonds propres:
8.61% (136.68 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 18
EURAUD 18
EURJPY 16
USDCHF 16
AUDUSD 15
USDJPY 14
GBPJPY 14
GBPUSD 13
AUDJPY 12
EURGBP 11
USDCAD 10
EURCHF 9
NZDUSD 9
GBPCHF 7
AUDCAD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 106
EURAUD -182
EURJPY 122
USDCHF 159
AUDUSD 100
USDJPY 45
GBPJPY 68
GBPUSD 85
AUDJPY 27
EURGBP 88
USDCAD 42
EURCHF 51
NZDUSD 57
GBPCHF 1
AUDCAD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD -893
EURAUD -37K
EURJPY 4.4K
USDCHF 2.7K
AUDUSD 2.4K
USDJPY 714
GBPJPY 3.4K
GBPUSD 1.6K
AUDJPY 1.7K
EURGBP 2.1K
USDCAD 2K
EURCHF 1.7K
NZDUSD 1.4K
GBPCHF -6.9K
AUDCAD -12
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +640.21 USD
Pire transaction: -294 USD
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +168.79 USD
Perte consécutive maximale: -768.85 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Coinexx-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

OxSecurities-Live
0.00 × 3
Coinexx-Live
0.63 × 5037
BlackBullMarkets-Live
1.01 × 223
Darwinex-Live
1.42 × 2158
FPMarkets-Live
1.50 × 4
RoboForex-ECN
1.64 × 599
ICMarkets-MT5
2.51 × 70
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.92 × 12
EightcapGlobal-Live
3.00 × 4
Exness-MT5Real6
3.18 × 11
FusionMarkets-Live
4.49 × 85
Alpari-MT5
4.87 × 95
ICMarketsSC-MT5-2
5.56 × 213
LiteFinance-MT5
6.49 × 675
Pepperstone-MT5-Live01
6.79 × 56
Hankotrade-Live
8.52 × 278
ForexTimeFXTM-Live02
8.86 × 80
ICMarketsSC-MT5
9.09 × 723
Ava-Real 1-MT5
9.20 × 422
OctaFX-Real
10.79 × 736
FBS-Real
11.27 × 106
XMGlobal-MT5
22.00 × 3
XMTrading-MT5 3
22.67 × 3
Entering and exiting trades based on retail forex market microstructure. 
Aucun avis
2025.09.22 16:38
No swaps are charged
2025.09.22 16:38
No swaps are charged
2025.09.22 15:25
No swaps are charged on the signal account
2025.08.05 07:41
A large drawdown may occur on the account again
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.