Trades:
700
Bénéfice trades:
588 (84.00%)
Perte trades:
112 (16.00%)
Meilleure transaction:
21.10 USD
Pire transaction:
-14.85 USD
Bénéfice brut:
1 335.13 USD (129 180 pips)
Perte brute:
-261.14 USD (25 338 pips)
Gains consécutifs maximales:
60 (167.02 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
167.02 USD (60)
Ratio de Sharpe:
0.48
Activité de trading:
25.92%
Charge de dépôt maximale:
5.57%
Dernier trade:
3 il y a des minutes
Trades par semaine:
93
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
28.86
Longs trades:
700 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
5.11
Rendement attendu:
1.53 USD
Bénéfice moyen:
2.27 USD
Perte moyenne:
-2.33 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-11.66 USD)
Perte consécutive maximale:
-37.22 USD (5)
Croissance mensuelle:
44.26%
Algo trading:
39%
Prélèvement par solde:
Absolu:
7.35 USD
Maximal:
37.22 USD (1.51%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.53% (37.22 USD)
Par fonds propres:
12.32% (294.85 USD)
Distribution
Symbole
Transactions
Sell
Buy
GOLD
700
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
Symbole
Bénéfice brut, USD
Perte, USD
Profit, USD
GOLD
1.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole
Bénéfice brut, pips
Perte, pips
Profit, pips
GOLD
104K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-Real 9" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
Gold XMGlobal level500 Invest USD2,000 fournit des résultats contrôlés, cohérents et sans stress.
Nous n'effectuons pas de transactions excessives inutiles, nous négocions avec précision et avec une probabilité très élevée.
Stop-loss et take-profit stricts sur toutes les transactions.
Pour de meilleurs résultats :
Courtier recommandé XMGlobal.
Type de compte recommandé : compte standard RAW spread.
Effet de levier recommandé : 1:500 et plus.
Solde minimum du compte recommandé : 2,000USD.
Avertissement sur les risques :
Le trading de produits dérivés implique un niveau de risque élevé pour votre capital.
Les opérations sur produits dérivés ne conviennent pas à tous les investisseurs. Vous devez être pleinement conscient des risques et demander un avis indépendant si nécessaire.
Aucun avis
