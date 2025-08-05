SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / SAMURAI FOREX 001
Mr Satoshi Ono

SAMURAI FOREX 001

Mr Satoshi Ono
0 avis
Fiabilité
8 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 95 USD par mois
croissance depuis 2025 56%
XMGlobal-Real 9
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
700
Bénéfice trades:
588 (84.00%)
Perte trades:
112 (16.00%)
Meilleure transaction:
21.10 USD
Pire transaction:
-14.85 USD
Bénéfice brut:
1 335.13 USD (129 180 pips)
Perte brute:
-261.14 USD (25 338 pips)
Gains consécutifs maximales:
60 (167.02 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
167.02 USD (60)
Ratio de Sharpe:
0.48
Activité de trading:
25.92%
Charge de dépôt maximale:
5.57%
Dernier trade:
3 il y a des minutes
Trades par semaine:
93
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
28.86
Longs trades:
700 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
5.11
Rendement attendu:
1.53 USD
Bénéfice moyen:
2.27 USD
Perte moyenne:
-2.33 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-11.66 USD)
Perte consécutive maximale:
-37.22 USD (5)
Croissance mensuelle:
44.26%
Algo trading:
39%
Prélèvement par solde:
Absolu:
7.35 USD
Maximal:
37.22 USD (1.51%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.53% (37.22 USD)
Par fonds propres:
12.32% (294.85 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GOLD 700
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GOLD 1.1K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GOLD 104K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +21.10 USD
Pire transaction: -15 USD
Gains consécutifs maximales: 60
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +167.02 USD
Perte consécutive maximale: -11.66 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-Real 9" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Gold XMGlobal level500 Invest USD2,000 fournit des résultats contrôlés, cohérents et sans stress.

Nous n'effectuons pas de transactions excessives inutiles, nous négocions avec précision et avec une probabilité très élevée.
Stop-loss et take-profit stricts sur toutes les transactions.

Pour de meilleurs résultats : 
Courtier recommandé XMGlobal
Type de compte recommandé : compte standard RAW spread.
Effet de levier recommandé : 1:500 et plus.
Solde minimum du compte recommandé : 2,000USD.

Avertissement sur les risques : 
Le trading de produits dérivés implique un niveau de risque élevé pour votre capital.
Les opérations sur produits dérivés ne conviennent pas à tous les investisseurs. Vous devez être pleinement conscient des risques et demander un avis indépendant si nécessaire.


Aucun avis
2025.09.09 12:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 05:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.31 23:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 01:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.27 12:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 03:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.06 23:03
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.06 11:43
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.08.05 12:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.05 07:41
Share of trading days is too low
2025.08.05 07:41
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.05 07:41
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.05 06:35
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 3.7% of days out of the 27 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.05 06:35
80% of trades performed within 1 days. This comprises 3.7% of days out of the 27 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.05 06:35
High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.05 06:35
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.08.05 06:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.05 06:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
