Signaux / MetaTrader 4 / Quantum8 Diversified
Kevin Mauricio Hernandez Agredo

Quantum8 Diversified

Kevin Mauricio Hernandez Agredo
0 avis
8 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 45 USD par mois
croissance depuis 2025 -4%
RoboForex-ECN
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
75
Bénéfice trades:
35 (46.66%)
Perte trades:
40 (53.33%)
Meilleure transaction:
95.54 USD
Pire transaction:
-80.26 USD
Bénéfice brut:
348.08 USD (18 730 pips)
Perte brute:
-361.05 USD (18 277 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (33.47 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
157.21 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
77.72%
Charge de dépôt maximale:
100.05%
Dernier trade:
8 il y a des heures
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
-0.12
Longs trades:
59 (78.67%)
Courts trades:
16 (21.33%)
Facteur de profit:
0.96
Rendement attendu:
-0.17 USD
Bénéfice moyen:
9.95 USD
Perte moyenne:
-9.03 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-42.71 USD)
Perte consécutive maximale:
-110.92 USD (2)
Croissance mensuelle:
12.48%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
88.34 USD
Maximal:
110.92 USD (29.95%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
29.95% (110.92 USD)
Par fonds propres:
23.81% (69.86 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 23
GBPJPY 11
.US500Cash 10
USDJPY 7
CHFJPY 7
.USTECHCash 5
EURUSD 4
GBPUSD 4
EURGBP 4
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -87
GBPJPY -1
.US500Cash -2
USDJPY -6
CHFJPY 70
.USTECHCash 4
EURUSD -3
GBPUSD 6
EURGBP 5
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -2K
GBPJPY -3
.US500Cash -403
USDJPY -897
CHFJPY 992
.USTECHCash 2.1K
EURUSD -254
GBPUSD 571
EURGBP 360
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +95.54 USD
Pire transaction: -80 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +33.47 USD
Perte consécutive maximale: -42.71 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Axi-US03-Demo
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Live9
0.00 × 4
TrioMarkets-Live Server
0.00 × 2
AFX-Real
0.00 × 5
BJPuhuizhongzhi-Live
0.00 × 1
OrbexGlobal-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live24
0.00 × 4
PepperstoneUK-Edge10
0.12 × 531
Activtrades-5
0.15 × 195
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.15 × 26
JustForex-Live
0.18 × 85
KTM-Live
0.19 × 73
UniverseWheel-Live
0.20 × 20
RoboForexDE-ECN
0.20 × 60
LQD1-Live01
0.21 × 24
Exness-Real3
0.21 × 24
IronFXBM-Real4
0.25 × 148
EightcapLtd-Real2
0.26 × 77
ICMarkets-Live12
0.26 × 122
Pepperstone-Demo01
0.27 × 1234
Axiory-Live
0.29 × 35
SFM-Live
0.29 × 119
Exness-Real18
0.31 × 16
Just2Trade-Real2
0.33 × 386
RoboForexEU-ECN
0.34 × 288
423 plus...
Strategy based on eight diversified algorithmic systems.
I trade forex, indices, metals, and cryptocurrencies with controlled risk. Each bot is tested and optimized for current market conditions. Strict drawdown management and weekly performance reviews. Profitability through discipline, not luck.
Aucun avis
2025.09.26 07:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.24 13:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.96% of days out of 51 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.24 01:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.11 04:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.63% of days out of 38 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.30 22:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.30 21:16
High current drawdown in 64% indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 16:27
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.07 14:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.07 13:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.06 02:06
Share of trading days is too low
2025.08.06 02:06
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.06 01:06
Share of trading days is too low
2025.08.06 01:06
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.05 06:35
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.05 06:35
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.05 06:35
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.05 06:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.05 06:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Quantum8 Diversified
45 USD par mois
-4%
0
0
USD
288
USD
8
100%
75
46%
78%
0.96
-0.17
USD
30%
1:500
