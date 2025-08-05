SignauxSections
Christopher Pieper

AxisNeural

Christopher Pieper
0 avis
Fiabilité
10 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 2%
FTMO-Server
1:30
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
419
Bénéfice trades:
275 (65.63%)
Perte trades:
144 (34.37%)
Meilleure transaction:
196.98 AUD
Pire transaction:
-93.04 AUD
Bénéfice brut:
3 748.51 AUD (76 370 pips)
Perte brute:
-2 132.75 AUD (54 613 pips)
Gains consécutifs maximales:
15 (96.99 AUD)
Bénéfice consécutif maximal:
295.35 AUD (6)
Ratio de Sharpe:
0.17
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
17.11%
Dernier trade:
6 il y a des heures
Trades par semaine:
49
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
5.62
Longs trades:
70 (16.71%)
Courts trades:
349 (83.29%)
Facteur de profit:
1.76
Rendement attendu:
3.86 AUD
Bénéfice moyen:
13.63 AUD
Perte moyenne:
-14.81 AUD
Pertes consécutives maximales:
6 (-162.39 AUD)
Perte consécutive maximale:
-270.68 AUD (4)
Croissance mensuelle:
1.03%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
18.67 AUD
Maximal:
287.33 AUD (0.44%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.41% (271.00 AUD)
Par fonds propres:
2.18% (1 450.40 AUD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 192
GBPUSD 83
AUDUSD 76
EURAUD 49
NZDCHF 10
EURCAD 9
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 616
GBPUSD 239
AUDUSD 180
EURAUD 102
NZDCHF 58
EURCAD 38
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 3.7K
GBPUSD 2.1K
AUDUSD 7.3K
EURAUD 5.3K
NZDCHF 1.4K
EURCAD 2K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +196.98 AUD
Pire transaction: -93 AUD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +96.99 AUD
Perte consécutive maximale: -162.39 AUD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FTMO-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Tickmill-Live
0.02 × 60
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire

Axis Neural FTMO 65k challenge account using 0.03 start lots

I am NOT the author of the axis neural expert (credit: https://www.mql5.com/en/users/envex)

This signal is intended purely for my own use for account statistics, consider before copying

Aucun avis
2025.08.05 06:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
