Trades:
419
Bénéfice trades:
275 (65.63%)
Perte trades:
144 (34.37%)
Meilleure transaction:
196.98 AUD
Pire transaction:
-93.04 AUD
Bénéfice brut:
3 748.51 AUD (76 370 pips)
Perte brute:
-2 132.75 AUD (54 613 pips)
Gains consécutifs maximales:
15 (96.99 AUD)
Bénéfice consécutif maximal:
295.35 AUD (6)
Ratio de Sharpe:
0.17
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
17.11%
Dernier trade:
6 il y a des heures
Trades par semaine:
49
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
5.62
Longs trades:
70 (16.71%)
Courts trades:
349 (83.29%)
Facteur de profit:
1.76
Rendement attendu:
3.86 AUD
Bénéfice moyen:
13.63 AUD
Perte moyenne:
-14.81 AUD
Pertes consécutives maximales:
6 (-162.39 AUD)
Perte consécutive maximale:
-270.68 AUD (4)
Croissance mensuelle:
1.03%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
18.67 AUD
Maximal:
287.33 AUD (0.44%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.41% (271.00 AUD)
Par fonds propres:
2.18% (1 450.40 AUD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|EURUSD
|192
|GBPUSD
|83
|AUDUSD
|76
|EURAUD
|49
|NZDCHF
|10
|EURCAD
|9
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|616
|GBPUSD
|239
|AUDUSD
|180
|EURAUD
|102
|NZDCHF
|58
|EURCAD
|38
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|3.7K
|GBPUSD
|2.1K
|AUDUSD
|7.3K
|EURAUD
|5.3K
|NZDCHF
|1.4K
|EURCAD
|2K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +196.98 AUD
Pire transaction: -93 AUD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +96.99 AUD
Perte consécutive maximale: -162.39 AUD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FTMO-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Tickmill-Live
|0.02 × 60
Axis Neural FTMO 65k challenge account using 0.03 start lots
I am NOT the author of the axis neural expert (credit: https://www.mql5.com/en/users/envex)
This signal is intended purely for my own use for account statistics, consider before copying
Aucun avis
