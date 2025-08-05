SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Seals
Elkin Honorio Otero Mosquera

Seals

Elkin Honorio Otero Mosquera
0 avis
12 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -34%
EightcapLtd-Real-4
1:300
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
40
Bénéfice trades:
22 (55.00%)
Perte trades:
18 (45.00%)
Meilleure transaction:
19.01 USD
Pire transaction:
-55.32 USD
Bénéfice brut:
97.24 USD (2 299 pips)
Perte brute:
-165.13 USD (6 199 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (31.10 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
31.10 USD (10)
Ratio de Sharpe:
-0.16
Activité de trading:
1.05%
Charge de dépôt maximale:
178.83%
Dernier trade:
31 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
24 minutes
Facteur de récupération:
-0.56
Longs trades:
0 (0.00%)
Courts trades:
40 (100.00%)
Facteur de profit:
0.59
Rendement attendu:
-1.70 USD
Bénéfice moyen:
4.42 USD
Perte moyenne:
-9.17 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-111.09 USD)
Perte consécutive maximale:
-111.09 USD (5)
Croissance mensuelle:
0.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
67.89 USD
Maximal:
120.23 USD (47.65%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
47.65% (120.23 USD)
Par fonds propres:
72.15% (130.16 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 32
EURUSD 3
AUDNZD 3
XAUEUR 1
GBPUSD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -91
EURUSD 17
AUDNZD 1
XAUEUR 0
GBPUSD 4
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -4K
EURUSD 202
AUDNZD -214
XAUEUR 3
GBPUSD 84
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +19.01 USD
Pire transaction: -55 USD
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +31.10 USD
Perte consécutive maximale: -111.09 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "EightcapLtd-Real-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Valutrades-Real-HK
0.00 × 6
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
ForeignExchangeClearingHouse-Live
1.08 × 13
ICMarketsSC-Live11
1.44 × 131
EightcapLtd-Real2
1.50 × 2
EightcapLtd-Real-4
1.52 × 3222
VantageFX-Live 1
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
2.79 × 75
FusionMarkets-Live
3.00 × 12
Exness-Real2
4.95 × 140
RoboForex-Pro-5
7.00 × 924
XMGlobal-Real 8
12.67 × 460
Swissquote-Live6
14.67 × 3
Aucun avis
2025.09.25 04:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.01 04:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.26 01:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 00:43
High current drawdown in 56% indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 00:43
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.19 04:28
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.18 01:28
Share of trading days is too low
2025.08.15 06:50
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.14 14:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.14 13:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.12 14:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.12 13:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 16:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.05 02:29
Trading operations on the account were performed for only 9 days. This comprises 13.85% of days out of the 65 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.05 02:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.05 02:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
