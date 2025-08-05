SignauxSections
Uun Mohan Harianto

EuroScalp Pro

Uun Mohan Harianto
0 avis
8 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -43%
OctaFX-Real3
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
33
Bénéfice trades:
18 (54.54%)
Perte trades:
15 (45.45%)
Meilleure transaction:
3.94 USD
Pire transaction:
-9.24 USD
Bénéfice brut:
28.30 USD (2 467 pips)
Perte brute:
-49.88 USD (4 093 pips)
Gains consécutifs maximales:
5 (7.29 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
7.29 USD (5)
Ratio de Sharpe:
-0.19
Activité de trading:
14.63%
Charge de dépôt maximale:
16.66%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
6 heures
Facteur de récupération:
-0.81
Longs trades:
19 (57.58%)
Courts trades:
14 (42.42%)
Facteur de profit:
0.57
Rendement attendu:
-0.65 USD
Bénéfice moyen:
1.57 USD
Perte moyenne:
-3.33 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-16.82 USD)
Perte consécutive maximale:
-16.82 USD (3)
Croissance mensuelle:
-41.63%
Algo trading:
81%
Prélèvement par solde:
Absolu:
21.58 USD
Maximal:
26.69 USD (48.43%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
48.43% (26.69 USD)
Par fonds propres:
24.85% (9.36 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 33
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD -22
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD -1.6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +3.94 USD
Pire transaction: -9 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +7.29 USD
Perte consécutive maximale: -16.82 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "OctaFX-Real3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live09
0.00 × 25
RoboForex-Prime
0.00 × 8
Alpari-ECN1
0.00 × 1
Exness-Real17
0.02 × 182
Tickmill-Live10
0.11 × 94
ThreeTrader-Live
0.14 × 551
Exness-Real11
0.17 × 12
ICMarketsSC-Live26
0.19 × 877
OctaFX-Real
0.64 × 85
Pepperstone-Edge12
0.69 × 94
BlueberryMarkets-Live
0.70 × 46
Tickmill-Live04
0.78 × 9
ICMarketsSC-Live32
0.78 × 6791
OctaFX-Real3
0.85 × 13
SageFx-Live
1.17 × 64
OctaFX-Real8
1.35 × 101
OctaFX-Real7
1.39 × 346
FBS-Real-2
3.67 × 260
VantageFXInternational-Live 4
4.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
4.17 × 1785
RoboForex-Pro-2
4.37 × 467
NPBFX-Real
4.43 × 7
VantageInternational-Live 11
7.05 × 312
AAFXTrading-Live
8.00 × 157
Hankotrade-Live
12.74 × 27
💼 EuroScalp Pro – Scalping Haute Fréquence sur EURUSD

📌 Stratégie de scalping exclusivement dédiée à l’EURUSD, conçue pour offrir stabilité, rapidité et faible drawdown.
Idéale pour les traders recherchant des gains quotidiens avec un risque maîtrisé.

Points Forts de la Stratégie :

  • 🔹 Scalping intraday sur les unités de temps M1–M15

  • 🔹 Basée sur price action, cassures et zones de liquidité

  • 🔹 1 à 5 trades par jour, durée moyenne des positions : quelques minutes

  • 🔹 SL et TP clairs, gestion stricte du risque

  • 🔹 Faible drawdown, courbe de capital stable

📈 Pourquoi Choisir EuroScalp Pro :

  • Gains réguliers sans surendettement

  • Optimisée pour le copy trading sur des comptes à faible spread

  • Testée sur comptes réels, sans sur-optimisation ni compte démo

🧩 Paramètres Recommandés :

  • 🔸 Dépôt minimum : 50–100 USD

  • 🔸 Broker : ECN/STP avec faible spread

  • 🔸 Effet de levier : 1:500 ou supérieur

  • 🔸 VPS recommandé pour une exécution optimale

🛑 Ce que nous n’utilisons pas :

  • Pas de grid, pas de martingale

  • Pas de paris sur les news

  • Pas de drawdowns prolongés

  • Pas d’overtrading agressif

🔒 Tradez en toute Confiance

Rejoignez EuroScalp Pro et suivez une véritable stratégie de scalping axée sur la préservation du capital, le contrôle des risques et des profits constants.
💡 Laissez le système travailler pour vous pendant que vous profitez de résultats stables.

📩 Abonnez-vous dès maintenant et exploitez les opportunités de l’EURUSD avec un scalper professionnel !


Aucun avis
2025.09.17 18:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.10 08:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 11:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.22 14:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.12 14:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.12 02:43
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.08.05 01:23
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.08.05 01:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.05 01:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
