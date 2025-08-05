- Croissance
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|EURUSD
|33
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|-22
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|-1.6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "OctaFX-Real3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 25
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 8
|
Alpari-ECN1
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.02 × 182
|
Tickmill-Live10
|0.11 × 94
|
ThreeTrader-Live
|0.14 × 551
|
Exness-Real11
|0.17 × 12
|
ICMarketsSC-Live26
|0.19 × 877
|
OctaFX-Real
|0.64 × 85
|
Pepperstone-Edge12
|0.69 × 94
|
BlueberryMarkets-Live
|0.70 × 46
|
Tickmill-Live04
|0.78 × 9
|
ICMarketsSC-Live32
|0.78 × 6791
|
OctaFX-Real3
|0.85 × 13
|
SageFx-Live
|1.17 × 64
|
OctaFX-Real8
|1.35 × 101
|
OctaFX-Real7
|1.39 × 346
|
FBS-Real-2
|3.67 × 260
|
VantageFXInternational-Live 4
|4.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|4.17 × 1785
|
RoboForex-Pro-2
|4.37 × 467
|
NPBFX-Real
|4.43 × 7
|
VantageInternational-Live 11
|7.05 × 312
|
AAFXTrading-Live
|8.00 × 157
|
Hankotrade-Live
|12.74 × 27
💼 EuroScalp Pro – Scalping Haute Fréquence sur EURUSD
📌 Stratégie de scalping exclusivement dédiée à l’EURUSD, conçue pour offrir stabilité, rapidité et faible drawdown.
Idéale pour les traders recherchant des gains quotidiens avec un risque maîtrisé.
✅ Points Forts de la Stratégie :
-
🔹 Scalping intraday sur les unités de temps M1–M15
-
🔹 Basée sur price action, cassures et zones de liquidité
-
🔹 1 à 5 trades par jour, durée moyenne des positions : quelques minutes
-
🔹 SL et TP clairs, gestion stricte du risque
-
🔹 Faible drawdown, courbe de capital stable
📈 Pourquoi Choisir EuroScalp Pro :
-
Gains réguliers sans surendettement
-
Optimisée pour le copy trading sur des comptes à faible spread
-
Testée sur comptes réels, sans sur-optimisation ni compte démo
🧩 Paramètres Recommandés :
-
🔸 Dépôt minimum : 50–100 USD
-
🔸 Broker : ECN/STP avec faible spread
-
🔸 Effet de levier : 1:500 ou supérieur
-
🔸 VPS recommandé pour une exécution optimale
🛑 Ce que nous n’utilisons pas :
-
Pas de grid, pas de martingale
-
Pas de paris sur les news
-
Pas de drawdowns prolongés
-
Pas d’overtrading agressif
🔒 Tradez en toute Confiance
Rejoignez EuroScalp Pro et suivez une véritable stratégie de scalping axée sur la préservation du capital, le contrôle des risques et des profits constants.
💡 Laissez le système travailler pour vous pendant que vous profitez de résultats stables.
📩 Abonnez-vous dès maintenant et exploitez les opportunités de l’EURUSD avec un scalper professionnel !
