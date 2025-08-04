SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Raven Trader MT4
Dmitry Kondrashov

Raven Trader MT4

Dmitry Kondrashov
0 avis
Fiabilité
11 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 999 USD par mois
croissance depuis 2025 505%
Exispro-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 777
Bénéfice trades:
1 143 (41.15%)
Perte trades:
1 634 (58.84%)
Meilleure transaction:
4 793.70 USD
Pire transaction:
-501.84 USD
Bénéfice brut:
107 069.11 USD (32 044 pips)
Perte brute:
-81 837.06 USD (23 635 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (889.91 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
5 166.31 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
0.60%
Charge de dépôt maximale:
13.10%
Dernier trade:
2 il y a des minutes
Trades par semaine:
109
Temps de détention moyen:
40 secondes
Facteur de récupération:
7.93
Longs trades:
1 615 (58.16%)
Courts trades:
1 162 (41.84%)
Facteur de profit:
1.31
Rendement attendu:
9.09 USD
Bénéfice moyen:
93.67 USD
Perte moyenne:
-50.08 USD
Pertes consécutives maximales:
16 (-791.00 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 548.89 USD (15)
Croissance mensuelle:
116.26%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
135.32 USD
Maximal:
3 180.44 USD (20.68%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
20.68% (3 180.44 USD)
Par fonds propres:
0.40% (117.80 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY_i 1675
EURUSD_i 1102
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY_i 14K
EURUSD_i 11K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY_i 5.2K
EURUSD_i 3.2K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +4 793.70 USD
Pire transaction: -502 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 15
Bénéfice consécutif maximal: +889.91 USD
Perte consécutive maximale: -791.00 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exispro-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Raven Trader MT4
Aucun avis
2025.10.06 09:38
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.25 11:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 06:48
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.19 06:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.19 18:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.19 17:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.12 13:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 08:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.04 15:57
High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.04 15:57
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.04 15:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.04 15:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.04 15:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
