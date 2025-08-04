Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Tickmill-Live 0.00 × 1 Pepperstone-MT5-Live01 0.00 × 1 ICTrading-MT5-4 0.22 × 9 ICMarketsSC-MT5-4 0.47 × 122 ICMarketsSC-MT5 0.60 × 10 itexsys-Platform 1.00 × 1 Axiory-Live 1.57 × 14 ICMarketsSC-MT5-2 2.46 × 93 VantageInternational-Live 4 2.50 × 2 VantageInternational-Live 4.46 × 24 FortunaMarkets-Server 7.50 × 14 RoboForex-Pro 8.94 × 18 GBEbrokers-LIVE 12.00 × 1 AdmiralMarkets-Live 14.00 × 8 Swissquote-Server 14.00 × 1 IFCMarketsLtd-Real 24.00 × 1 s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou