Signaux / MetaTrader 5 / Ninja trade
Soh Sugihara

Ninja trade

Soh Sugihara
0 avis
5 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 99 USD par mois
croissance depuis 2025 -17%
XSFintech-REAL-3
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
36
Bénéfice trades:
23 (63.88%)
Perte trades:
13 (36.11%)
Meilleure transaction:
9 334.00 JPY
Pire transaction:
-17 056.00 JPY
Bénéfice brut:
47 619.00 JPY (150 473 pips)
Perte brute:
-70 829.00 JPY (5 437 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (22 035.00 JPY)
Bénéfice consécutif maximal:
22 035.00 JPY (10)
Ratio de Sharpe:
-0.12
Activité de trading:
41.47%
Charge de dépôt maximale:
3.37%
Dernier trade:
24 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
14 heures
Facteur de récupération:
-0.55
Longs trades:
18 (50.00%)
Courts trades:
18 (50.00%)
Facteur de profit:
0.67
Rendement attendu:
-644.72 JPY
Bénéfice moyen:
2 070.39 JPY
Perte moyenne:
-5 448.38 JPY
Pertes consécutives maximales:
3 (-8 177.00 JPY)
Perte consécutive maximale:
-17 056.00 JPY (1)
Croissance mensuelle:
-27.09%
Algo trading:
94%
Prélèvement par solde:
Absolu:
23 210.00 JPY
Maximal:
42 242.00 JPY (27.09%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
27.09% (42 242.00 JPY)
Par fonds propres:
17.59% (27 157.00 JPY)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPYp 34
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPYp -102
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPYp -929
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +9 334.00 JPY
Pire transaction: -17 056 JPY
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +22 035.00 JPY
Perte consécutive maximale: -8 177.00 JPY

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XSFintech-REAL-3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

I am a Japanese trader.
I am aiming to operate with a stable strategy.
Aucun avis
2025.09.23 13:08
No swaps are charged
2025.09.23 13:08
No swaps are charged
2025.09.23 10:30
No swaps are charged on the signal account
2025.09.08 06:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.28 15:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.27 23:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.26 04:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.08 06:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.04 13:58
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.08.04 13:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.04 13:58
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
