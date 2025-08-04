SignauxSections
Ka Wai Chiong

Pxcobo

Ka Wai Chiong
0 avis
Fiabilité
8 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 88 USD par mois
croissance depuis 2025 14%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
120
Bénéfice trades:
93 (77.50%)
Perte trades:
27 (22.50%)
Meilleure transaction:
136.62 USD
Pire transaction:
-106.04 USD
Bénéfice brut:
990.16 USD (21 192 pips)
Perte brute:
-642.47 USD (14 005 pips)
Gains consécutifs maximales:
13 (77.96 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
449.30 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.10
Activité de trading:
96.51%
Charge de dépôt maximale:
35.42%
Dernier trade:
35 il y a des minutes
Trades par semaine:
21
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
1.70
Longs trades:
53 (44.17%)
Courts trades:
67 (55.83%)
Facteur de profit:
1.54
Rendement attendu:
2.90 USD
Bénéfice moyen:
10.65 USD
Perte moyenne:
-23.80 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-192.17 USD)
Perte consécutive maximale:
-192.17 USD (3)
Croissance mensuelle:
17.98%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
111.91 USD
Maximal:
205.01 USD (7.03%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
7.03% (205.01 USD)
Par fonds propres:
53.28% (1 356.51 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 49
GBPUSD 17
EURGBP 14
GBPAUD 13
EURNZD 11
USDCAD 6
EURUSD 4
AUDUSD 4
USDJPY 2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 356
GBPUSD 37
EURGBP 40
GBPAUD 31
EURNZD 18
USDCAD 39
EURUSD 15
AUDUSD 7
USDJPY -196
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD -79
GBPUSD 404
EURGBP 1.3K
GBPAUD 2.5K
EURNZD 1.6K
USDCAD 1.4K
EURUSD 262
AUDUSD 706
USDJPY -847
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +136.62 USD
Pire transaction: -106 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +77.96 USD
Perte consécutive maximale: -192.17 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 11" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-Real17
0.00 × 6
VantageInternational-Live 14
0.00 × 2
FBS-Real-9
0.00 × 1
E8Funding-Demo
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live06
0.46 × 81
VantageInternational-Live 11
0.83 × 6
FusionMarkets-Demo
4.00 × 6
VantageInternational-Demo
5.70 × 10
RadexMarkets-Real 6
7.20 × 5
RoboForex-ProCent-2
12.08 × 50
Aucun avis
2025.09.16 03:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.16 02:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.15 17:09
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.15 14:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 12:45
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 11:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 17:05
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 12:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.12 11:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 01:55
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.11 14:55
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 15:56
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 06:13
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.08 08:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.08 07:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.07 12:02
Share of trading days is too low
2025.08.07 12:02
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.07 11:02
Share of trading days is too low
2025.08.07 11:02
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.04 12:24
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.