Huu Oai Nguyen

HTBNK

Huu Oai Nguyen
0 avis
31 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -16%
HTFXVULTD-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
9 363
Bénéfice trades:
5 366 (57.31%)
Perte trades:
3 997 (42.69%)
Meilleure transaction:
522.24 USD
Pire transaction:
-774.52 USD
Bénéfice brut:
54 390.92 USD (59 523 780 pips)
Perte brute:
-57 184.24 USD (60 160 616 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (35.57 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
841.53 USD (6)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Activité de trading:
64.19%
Charge de dépôt maximale:
17.81%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
187
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
-0.20
Longs trades:
4 713 (50.34%)
Courts trades:
4 650 (49.66%)
Facteur de profit:
0.95
Rendement attendu:
-0.30 USD
Bénéfice moyen:
10.14 USD
Perte moyenne:
-14.31 USD
Pertes consécutives maximales:
17 (-3 509.41 USD)
Perte consécutive maximale:
-5 702.91 USD (15)
Croissance mensuelle:
8.86%
Prévision annuelle:
107.49%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
5 876.34 USD
Maximal:
13 805.58 USD (49.43%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
55.16% (13 805.58 USD)
Par fonds propres:
22.63% (2 429.11 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD' 7866
BTCUSD 1497
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD' -6.2K
BTCUSD 3.4K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD' -369K
BTCUSD -265K
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +522.24 USD
Pire transaction: -775 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 15
Bénéfice consécutif maximal: +35.57 USD
Perte consécutive maximale: -3 509.41 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "HTFXVULTD-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Tickmill-Live09
0.00 × 5
DCA
Aucun avis
2025.09.18 20:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 13:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.12 08:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.12 07:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.10 01:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.04 11:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.04 11:45
A large drawdown may occur on the account again
