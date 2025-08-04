SignauxSections
Yuto Tokuhara

Market Maker

Yuto Tokuhara
0 avis
8 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 -61%
RannForex-Server
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
412
Bénéfice trades:
285 (69.17%)
Perte trades:
127 (30.83%)
Meilleure transaction:
2 617.01 USD
Pire transaction:
-2 843.41 USD
Bénéfice brut:
12 941.54 USD (947 265 pips)
Perte brute:
-11 543.62 USD (546 741 pips)
Gains consécutifs maximales:
17 (108.46 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 992.94 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
83.17%
Charge de dépôt maximale:
164.57%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
80
Temps de détention moyen:
13 heures
Facteur de récupération:
0.22
Longs trades:
276 (66.99%)
Courts trades:
136 (33.01%)
Facteur de profit:
1.12
Rendement attendu:
3.39 USD
Bénéfice moyen:
45.41 USD
Perte moyenne:
-90.89 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-1 799.22 USD)
Perte consécutive maximale:
-5 065.36 USD (6)
Croissance mensuelle:
-81.76%
Algo trading:
46%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
6 399.25 USD (76.73%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
95.69% (6 115.39 USD)
Par fonds propres:
69.14% (983.21 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY.ecn 279
XAUUSD.ecn 38
GBPUSD.ecn 37
EURAUD.ecn 11
BTCUSD 8
USDCAD.ecn 8
SP500.ecn 8
EURUSD.ecn 6
GBPJPY.ecn 3
EURGBP.ecn 3
AUDUSD.ecn 2
NZDUSD.ecn 1
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY.ecn 1.1K
XAUUSD.ecn 687
GBPUSD.ecn -539
EURAUD.ecn -6
BTCUSD 103
USDCAD.ecn -398
SP500.ecn -346
EURUSD.ecn 236
GBPJPY.ecn 7
EURGBP.ecn 109
AUDUSD.ecn -49
NZDUSD.ecn 460
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY.ecn 15K
XAUUSD.ecn 29K
GBPUSD.ecn 3.5K
EURAUD.ecn -5.1K
BTCUSD -232K
USDCAD.ecn 1
SP500.ecn 35
EURUSD.ecn 773
GBPJPY.ecn -456
EURGBP.ecn 78
AUDUSD.ecn 11
NZDUSD.ecn 229
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +2 617.01 USD
Pire transaction: -2 843 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +108.46 USD
Perte consécutive maximale: -1 799.22 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RannForex-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

market maker strategy

smc concept

algo and manual trading

2025.09.24 14:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 12:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 11:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.24 09:22
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 08:09
High current drawdown in 47% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 10:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 08:44
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 17:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 17:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 16:38
High current drawdown in 43% indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 15:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.15 19:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.15 19:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 18:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 15:57
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 09:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 20:17
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 15:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 14:55
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 03:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
