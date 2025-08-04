SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Anna
Aleksandr Rodygin

Anna

Aleksandr Rodygin
0 avis
Fiabilité
11 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 57%
Alpari-MT5
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
122
Bénéfice trades:
90 (73.77%)
Perte trades:
32 (26.23%)
Meilleure transaction:
12.73 USD
Pire transaction:
-18.90 USD
Bénéfice brut:
339.17 USD (85 718 pips)
Perte brute:
-260.88 USD (5 634 pips)
Gains consécutifs maximales:
33 (183.67 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
183.67 USD (33)
Ratio de Sharpe:
0.17
Activité de trading:
34.32%
Charge de dépôt maximale:
141.21%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
21 heures
Facteur de récupération:
0.40
Longs trades:
57 (46.72%)
Courts trades:
65 (53.28%)
Facteur de profit:
1.30
Rendement attendu:
0.64 USD
Bénéfice moyen:
3.77 USD
Perte moyenne:
-8.15 USD
Pertes consécutives maximales:
12 (-130.25 USD)
Perte consécutive maximale:
-130.25 USD (12)
Croissance mensuelle:
22.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2.30 USD
Maximal:
195.13 USD (57.87%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
79.45% (195.13 USD)
Par fonds propres:
59.54% (61.30 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD_i 43
EURUSD_i 39
USDInd_i 34
BITCOIN_i 2
SOLANA_i 2
LITECOIN_i 1
ETHEREUM_i 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD_i 50
EURUSD_i 15
USDInd_i 0
BITCOIN_i 7
SOLANA_i 5
LITECOIN_i 1
ETHEREUM_i 0
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD_i 4.1K
EURUSD_i 2.8K
USDInd_i 1.9K
BITCOIN_i 71K
SOLANA_i 158
LITECOIN_i 101
ETHEREUM_i 101
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +12.73 USD
Pire transaction: -19 USD
Gains consécutifs maximales: 33
Pertes consécutives maximales: 12
Bénéfice consécutif maximal: +183.67 USD
Perte consécutive maximale: -130.25 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Alpari-MT5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Торговля ведется в полностью ручном режиме.

Стиль торговли агрессивный.

Инструменты Фунт, Евро и Индекс доллара.

Присоединяйтесь ко мне.

Aucun avis
2025.10.18 17:07
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.18 16:07
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.18 14:56
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.18 12:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.13 19:51
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.05 01:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.28 15:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.25 15:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.19 07:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.13% of days out of 47 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 16:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 16:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.16 15:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 15:14
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 14:14
High current drawdown in 50% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 07:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 06:21
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 03:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.14 21:57
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 17:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 16:05
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Anna
30 USD par mois
57%
0
0
USD
117
USD
11
0%
122
73%
34%
1.30
0.64
USD
79%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.