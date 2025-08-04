SignauxSections
Calin Achim

EURUSD

Calin Achim
0 avis
15 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -6%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques.
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 539
Bénéfice trades:
714 (46.39%)
Perte trades:
825 (53.61%)
Meilleure transaction:
106.02 USD
Pire transaction:
-117.50 USD
Bénéfice brut:
8 685.31 USD (598 692 pips)
Perte brute:
-9 212.53 USD (1 081 309 pips)
Gains consécutifs maximales:
18 (82.59 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
387.96 USD (14)
Ratio de Sharpe:
-0.03
Activité de trading:
97.79%
Charge de dépôt maximale:
194.51%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
26
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
-0.23
Longs trades:
785 (51.01%)
Courts trades:
754 (48.99%)
Facteur de profit:
0.94
Rendement attendu:
-0.34 USD
Bénéfice moyen:
12.16 USD
Perte moyenne:
-11.17 USD
Pertes consécutives maximales:
98 (-653.71 USD)
Perte consécutive maximale:
-653.71 USD (98)
Croissance mensuelle:
1 222.84%
Prévision annuelle:
14 837.10%
Algo trading:
46%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2 226.84 USD
Maximal:
2 249.66 USD (117.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
99.96% (1 998.99 USD)
Par fonds propres:
81.99% (776.97 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.r 1296
EURUSD.r 144
GBPUSD.r 43
BTCUSD 32
NZDUSD.r 9
US30 7
US500 3
BRENT 2
NVDA.xnas 2
TSLA.xnas 1
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.r -1
EURUSD.r -189
GBPUSD.r -70
BTCUSD -125
NZDUSD.r 2
US30 40
US500 -1
BRENT -171
NVDA.xnas -9
TSLA.xnas -3
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.r 29K
EURUSD.r 2.1K
GBPUSD.r -2.1K
BTCUSD -524K
NZDUSD.r 340
US30 12K
US500 -143
BRENT -450
NVDA.xnas -103
TSLA.xnas 143
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +106.02 USD
Pire transaction: -118 USD
Gains consécutifs maximales: 14
Pertes consécutives maximales: 98
Bénéfice consécutif maximal: +82.59 USD
Perte consécutive maximale: -653.71 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FPMarketsLLC-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Recommended Broker(My signal work best with these brokers)

  • FXCE - ECN, Standard Account
  • ICMarket - RAW Account
  • Exness  Raw spread or Pro Account
  • RoboFx : ECN, Prime Account


Signal Detail:

1. Only trade XAU/USD pair.

2. This signal runs 24/5, make sure you are copying with a good VPS.


Aucun avis
2025.09.30 08:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 07:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 06:13
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 02:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 04:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 02:31
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 22:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 16:49
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 13:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.22 13:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 02:49
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 12:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 11:11
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 12:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.19 15:17
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.14 14:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.14 13:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.14 07:42
High current drawdown in 65% indicates the absence of risk limitation
2025.08.13 22:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.13 21:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
EURUSD
30 USD par mois
-6%
0
0
USD
1.3K
USD
15
46%
1 539
46%
98%
0.94
-0.34
USD
100%
1:500
