Trades:
1 539
Bénéfice trades:
714 (46.39%)
Perte trades:
825 (53.61%)
Meilleure transaction:
106.02 USD
Pire transaction:
-117.50 USD
Bénéfice brut:
8 685.31 USD (598 692 pips)
Perte brute:
-9 212.53 USD (1 081 309 pips)
Gains consécutifs maximales:
18 (82.59 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
387.96 USD (14)
Ratio de Sharpe:
-0.03
Activité de trading:
97.79%
Charge de dépôt maximale:
194.51%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
26
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
-0.23
Longs trades:
785 (51.01%)
Courts trades:
754 (48.99%)
Facteur de profit:
0.94
Rendement attendu:
-0.34 USD
Bénéfice moyen:
12.16 USD
Perte moyenne:
-11.17 USD
Pertes consécutives maximales:
98 (-653.71 USD)
Perte consécutive maximale:
-653.71 USD (98)
Croissance mensuelle:
1 222.84%
Prévision annuelle:
14 837.10%
Algo trading:
46%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2 226.84 USD
Maximal:
2 249.66 USD (117.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
99.96% (1 998.99 USD)
Par fonds propres:
81.99% (776.97 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD.r
|1296
|EURUSD.r
|144
|GBPUSD.r
|43
|BTCUSD
|32
|NZDUSD.r
|9
|US30
|7
|US500
|3
|BRENT
|2
|NVDA.xnas
|2
|TSLA.xnas
|1
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD.r
|-1
|EURUSD.r
|-189
|GBPUSD.r
|-70
|BTCUSD
|-125
|NZDUSD.r
|2
|US30
|40
|US500
|-1
|BRENT
|-171
|NVDA.xnas
|-9
|TSLA.xnas
|-3
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD.r
|29K
|EURUSD.r
|2.1K
|GBPUSD.r
|-2.1K
|BTCUSD
|-524K
|NZDUSD.r
|340
|US30
|12K
|US500
|-143
|BRENT
|-450
|NVDA.xnas
|-103
|TSLA.xnas
|143
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +106.02 USD
Pire transaction: -118 USD
Gains consécutifs maximales: 14
Pertes consécutives maximales: 98
Bénéfice consécutif maximal: +82.59 USD
Perte consécutive maximale: -653.71 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FPMarketsLLC-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
Recommended Broker(My signal work best with these brokers)
- FXCE - ECN, Standard Account
- ICMarket - RAW Account
- Exness - Raw spread or Pro Account
- RoboFx : ECN, Prime Account
Signal Detail:
1. Only trade XAU/USD pair.
2. This signal runs 24/5, make sure you are copying with a good VPS.
