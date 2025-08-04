SignauxSections
Susi Natalia
0 avis
Fiabilité
8 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 40 USD par mois
croissance depuis 2025 138%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
38
Bénéfice trades:
38 (100.00%)
Perte trades:
0 (0.00%)
Meilleure transaction:
5.73 USD
Pire transaction:
0.00 USD
Bénéfice brut:
78.20 USD (7 958 pips)
Perte brute:
-1.64 USD
Gains consécutifs maximales:
38 (78.20 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
78.20 USD (38)
Ratio de Sharpe:
1.82
Activité de trading:
49.36%
Charge de dépôt maximale:
75.13%
Dernier trade:
12 il y a des heures
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
18 heures
Facteur de récupération:
239.25
Longs trades:
27 (71.05%)
Courts trades:
11 (28.95%)
Facteur de profit:
47.68
Rendement attendu:
2.06 USD
Bénéfice moyen:
2.06 USD
Perte moyenne:
0.00 USD
Pertes consécutives maximales:
0 (0.00 USD)
Perte consécutive maximale:
0.00 USD (0)
Croissance mensuelle:
47.04%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.04 USD
Maximal:
0.32 USD (0.26%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.07% (0.04 USD)
Par fonds propres:
76.97% (95.71 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 38
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD 77
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +5.73 USD
Pire transaction: -0 USD
Gains consécutifs maximales: 38
Pertes consécutives maximales: 0
Bénéfice consécutif maximal: +78.20 USD
Perte consécutive maximale: -0.00 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 14
ForexTimeFXTM-Live01
0.00 × 3
Exness-MT5Real10
0.00 × 4
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 32
Opogroup-Server1
0.00 × 5
Exness-MT5Real28
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
ICTrading-MT5-4
0.33 × 3
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
FusionMarkets-Live
0.45 × 108
Exness-MT5Real31
0.60 × 5
ICMarketsEU-MT5-4
0.61 × 61
ICMarketsSC-MT5-2
0.62 × 1854
ICMarketsSC-MT5
0.64 × 121
ICMarketsSC-MT5-4
0.92 × 2516
Alpari-MT5
1.04 × 54
BlackBullMarkets-Live
1.10 × 31
TradeMaxGlobal-Live
1.28 × 36
VantageInternational-Live 4
1.29 × 14
TitanFX-MT5-01
1.33 × 6
GOMarketsMU-Live
2.09 × 411
Axiory-Live
2.53 × 206
FPMarkets-Live
3.00 × 1
OxSecurities-Live
3.00 × 1
Exness-MT5Real2
3.41 × 29
26 plus...
GBPUSD currency pair, Manual execution, No dangerous strategies, No additional funds while positions are open. I suggest using the same broker, You can register via my link: https://icmarkets.com/?camp=21304

If you have any further questions, Please leave a message or contact me via telegram : @SusiBatalia7

Thank you.

Aucun avis
2025.09.29 01:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 00:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 21:20
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 20:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 14:35
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.25 12:35
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 09:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.15 14:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.15 09:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.14 15:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.04 06:28
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.22 14:50
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.22 14:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.12 15:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.12 14:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.04 15:57
Share of trading days is too low
2025.08.04 15:57
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.04 14:57
Share of trading days is too low
2025.08.04 14:57
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.04 07:08
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.