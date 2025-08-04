SignauxSections
Pu Rong Liang

Simplify it

Pu Rong Liang
0 avis
16 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -14%
GMI-Live12
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
228
Bénéfice trades:
154 (67.54%)
Perte trades:
74 (32.46%)
Meilleure transaction:
66.16 USD
Pire transaction:
-75.20 USD
Bénéfice brut:
1 272.29 USD (75 917 pips)
Perte brute:
-1 342.75 USD (82 120 pips)
Gains consécutifs maximales:
17 (76.28 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
93.74 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
44.00%
Charge de dépôt maximale:
34.10%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
28
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
-0.19
Longs trades:
161 (70.61%)
Courts trades:
67 (29.39%)
Facteur de profit:
0.95
Rendement attendu:
-0.31 USD
Bénéfice moyen:
8.26 USD
Perte moyenne:
-18.15 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-92.79 USD)
Perte consécutive maximale:
-151.84 USD (3)
Croissance mensuelle:
-47.37%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
156.73 USD
Maximal:
367.96 USD (109.44%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
73.87% (367.96 USD)
Par fonds propres:
38.65% (146.99 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 132
U30USD 92
AUDCAD 2
NZDCAD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -168
U30USD 79
AUDCAD 5
NZDCAD 14
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -13K
U30USD 5.7K
AUDCAD 250
NZDCAD 377
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +66.16 USD
Pire transaction: -75 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +76.28 USD
Perte consécutive maximale: -92.79 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "GMI-Live12" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

TTCM-Live2
1.50 × 2
Act in accordance with the trend and seize the opportunity.
Aucun avis
2025.09.26 04:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 01:27
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 19:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 16:48
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 20:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 19:03
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 13:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.16 10:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.12 20:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.01 02:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.29 09:02
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.15 18:24
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.13 18:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.12 11:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.12 07:58
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.11 16:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.11 14:16
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.11 06:28
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.07 07:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.07 02:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
