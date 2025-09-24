SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Trading version 4
Qi Qing Chen

Trading version 4

Qi Qing Chen
1 avis
Fiabilité
8 semaines
12 / 26K USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 28%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
166
Bénéfice trades:
89 (53.61%)
Perte trades:
77 (46.39%)
Meilleure transaction:
56.85 USD
Pire transaction:
-37.74 USD
Bénéfice brut:
888.01 USD (1 806 855 pips)
Perte brute:
-557.04 USD (646 074 pips)
Gains consécutifs maximales:
13 (202.34 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
202.34 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.16
Activité de trading:
35.71%
Charge de dépôt maximale:
6.32%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
11
Temps de détention moyen:
11 heures
Facteur de récupération:
1.21
Longs trades:
115 (69.28%)
Courts trades:
51 (30.72%)
Facteur de profit:
1.59
Rendement attendu:
1.99 USD
Bénéfice moyen:
9.98 USD
Perte moyenne:
-7.23 USD
Pertes consécutives maximales:
17 (-273.75 USD)
Perte consécutive maximale:
-273.75 USD (17)
Croissance mensuelle:
-0.29%
Algo trading:
2%
Prélèvement par solde:
Absolu:
102.54 USD
Maximal:
273.79 USD (17.07%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
25.71% (273.79 USD)
Par fonds propres:
20.81% (218.99 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 78
ETHUSD 43
BTCUSD 28
USDJPY 6
GBPAUD 6
XAGUSD 5
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -97
ETHUSD 416
BTCUSD 85
USDJPY -8
GBPAUD -65
XAGUSD 0
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -9.8K
ETHUSD 220K
BTCUSD 954K
USDJPY -373
GBPAUD -3.2K
XAGUSD 2
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +56.85 USD
Pire transaction: -38 USD
Gains consécutifs maximales: 13
Pertes consécutives maximales: 17
Bénéfice consécutif maximal: +202.34 USD
Perte consécutive maximale: -273.75 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real29
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 2
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 8
easyMarkets-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
VTMarkets-Live
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
KuberaCapitalMarkets-Server
0.15 × 658
PacificUnionLLC-Live
0.33 × 3
Eightcap-Live
0.89 × 55
ICMarketsSC-MT5
0.90 × 5451
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
Exness-MT5Real2
1.18 × 11
VantageInternational-Live 4
1.25 × 4
ICMarketsAU-Live
1.25 × 179
Exness-MT5Real8
1.26 × 463
CapitalPointTrading-MT5-4
1.28 × 40
Exness-MT5Real7
1.62 × 91
91 plus...
相关描述请看我另一个信号源，此信号源是为了方便匹配黄金白银交易
Note moyenne:
Hassan Ichatouhane
138
Hassan Ichatouhane 2025.09.24 12:17 
 

لقد خسرة 30٪ من حسابي. في اقل من شهر انها اشارة. عالية المخاطرة

2025.09.19 19:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 10:53
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.35% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.09 15:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.08 14:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.29 07:54
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.29 02:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 19:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.20 12:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 20:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.07 09:39
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.05 09:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.04 10:15
Share of trading days is too low
2025.08.04 10:15
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.04 05:01
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.04 05:01
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.04 05:01
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.04 05:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.04 05:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
