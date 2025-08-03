SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / King
Lian Deng Wang

King

Lian Deng Wang
0 avis
8 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -2%
Axi-US888-Live
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
268
Bénéfice trades:
162 (60.44%)
Perte trades:
106 (39.55%)
Meilleure transaction:
9.32 USD
Pire transaction:
-6.27 USD
Bénéfice brut:
150.85 USD (13 732 pips)
Perte brute:
-161.17 USD (13 792 pips)
Gains consécutifs maximales:
12 (6.45 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
13.99 USD (6)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Activité de trading:
12.24%
Charge de dépôt maximale:
69.85%
Dernier trade:
5 il y a des heures
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
-0.13
Longs trades:
126 (47.01%)
Courts trades:
142 (52.99%)
Facteur de profit:
0.94
Rendement attendu:
-0.04 USD
Bénéfice moyen:
0.93 USD
Perte moyenne:
-1.52 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-19.22 USD)
Perte consécutive maximale:
-19.22 USD (7)
Croissance mensuelle:
2.10%
Algo trading:
10%
Prélèvement par solde:
Absolu:
75.47 USD
Maximal:
76.52 USD (15.25%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
15.25% (76.52 USD)
Par fonds propres:
10.24% (43.99 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 224
EURUSD 16
AUDUSD 13
USDJPY 7
GBPUSD 4
USDCAD 4
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -17
EURUSD 4
AUDUSD -3
USDJPY 1
GBPUSD 4
USDCAD 0
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -682
EURUSD 360
AUDUSD -91
USDJPY 154
GBPUSD 144
USDCAD 55
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +9.32 USD
Pire transaction: -6 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +6.45 USD
Perte consécutive maximale: -19.22 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Axi-US888-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Axi-US06-Live
0.00 × 17
VantageInternational-Live 9
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 14
ICMarketsSC-Live26
0.23 × 31
Pepperstone-Edge12
0.33 × 33
VantageInternational-Live 7
4.00 × 21
至尊宝の金策，复利策略，日2%基础目标！第一阶段仓位目标达到1w！
Aucun avis
2025.09.25 15:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.07 10:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.15 11:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 13:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.06 09:36
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.04 15:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.04 13:58
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.04 13:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.04 13:24
High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.04 12:24
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.04 08:08
Share of trading days is too low
2025.08.04 08:08
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.04 08:08
High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.03 14:28
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.03 14:28
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.03 14:28
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.03 14:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.03 14:28
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
King
30 USD par mois
-2%
0
0
USD
545
USD
8
10%
268
60%
12%
0.93
-0.04
USD
15%
1:100
