Simone Zappatini

PolePole

Simone Zappatini
0 avis
Fiabilité
8 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 1000 USD par mois
croissance depuis 2025 16%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
88
Bénéfice trades:
80 (90.90%)
Perte trades:
8 (9.09%)
Meilleure transaction:
2.83 EUR
Pire transaction:
-24.71 EUR
Bénéfice brut:
99.67 EUR (9 547 pips)
Perte brute:
-52.02 EUR (6 190 pips)
Gains consécutifs maximales:
31 (41.20 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
41.20 EUR (31)
Ratio de Sharpe:
0.17
Activité de trading:
14.88%
Charge de dépôt maximale:
12.63%
Dernier trade:
18 il y a des heures
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
1.93
Longs trades:
35 (39.77%)
Courts trades:
53 (60.23%)
Facteur de profit:
1.92
Rendement attendu:
0.54 EUR
Bénéfice moyen:
1.25 EUR
Perte moyenne:
-6.50 EUR
Pertes consécutives maximales:
2 (-6.89 EUR)
Perte consécutive maximale:
-24.71 EUR (1)
Croissance mensuelle:
6.13%
Algo trading:
97%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 EUR
Maximal:
24.71 EUR (7.52%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
7.52% (24.71 EUR)
Par fonds propres:
24.07% (74.41 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 88
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 54
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 3.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +2.83 EUR
Pire transaction: -25 EUR
Gains consécutifs maximales: 31
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +41.20 EUR
Perte consécutive maximale: -6.89 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

XMTrading-MT5 2
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
FXNXGlobal-Trade
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.38 × 8
FusionMarkets-Live
2.29 × 4395
VantageInternational-Live 4
2.50 × 2
FPMarkets-Live
3.00 × 1
AUSCommercial-Live
3.00 × 7
GOMarketsMU-Live
3.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
3.83 × 12
ForexTimeFXTM-Live01
4.15 × 155
GFXSecurities-GFXSECURITIES
5.00 × 1
RoboForex-ECN
5.24 × 46
GOMarketsIntl-Live
5.25 × 64
Exness-MT5Real12
5.67 × 18
ICMarketsSC-MT5-4
6.54 × 866
JunoMarkets-Server
6.56 × 9
ICMarketsSC-MT5-2
6.97 × 189
Tickmill-Live
7.00 × 27
Exness-MT5Real26
7.09 × 140
Exness-MT5Real3
7.17 × 6
CapitalPointTrading-MT5-4
7.18 × 33
Exness-MT5Real31
7.47 × 142
Exness-MT5Real23
7.69 × 29
31 plus...
Signal basé sur PolePole EA


  • XAUUSD

  • 4 unités de temps (M5/M15/M30/H1)

  • Une seule position à la fois

  • Pas de grille ni de martingale

  • Risque modéré/élevé

  • Rendement attendu : 5 % à 10 % par mois

  • Trading 100 % automatique basé sur l’activité de PolePole EA

  • Compte minimum : 300 $

  • Hedging requis

  • Aucune manipulation du dépôt par retraits ou recharges pour masquer le drawdown réel et stabiliser les profits


Remarque :

  • ce signal a pour but de démontrer l’efficacité de l’EA PolePole plutôt que de générer un profit maximal

  • le signal en direct (c’est-à-dire l’EA) ne place pas d’ordres tous les jours, mais uniquement lorsque les bonnes conditions sont réunies

  • les performances du signal en direct peuvent être légèrement inférieures à celles de l’exécution directe de l’EA en raison du slippage


Aucun avis
2025.09.01 03:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.29 18:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.26 00:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.07 21:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.07 20:16
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.05 12:47
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.04 15:57
Share of trading days is too low
2025.08.04 15:57
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.04 15:57
High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.04 14:57
Share of trading days is too low
2025.08.04 14:57
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.04 14:57
High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.02 10:31
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.02 10:31
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.02 10:31
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.02 10:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.02 10:31
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
PolePole
1000 USD par mois
16%
0
0
USD
348
EUR
8
97%
88
90%
15%
1.91
0.54
EUR
24%
1:500
