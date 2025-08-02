- Croissance
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|88
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|54
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|3.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
XMTrading-MT5 2
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
FXNXGlobal-Trade
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.38 × 8
|
FusionMarkets-Live
|2.29 × 4395
|
VantageInternational-Live 4
|2.50 × 2
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
AUSCommercial-Live
|3.00 × 7
|
GOMarketsMU-Live
|3.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|3.83 × 12
|
ForexTimeFXTM-Live01
|4.15 × 155
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|5.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|5.24 × 46
|
GOMarketsIntl-Live
|5.25 × 64
|
Exness-MT5Real12
|5.67 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-4
|6.54 × 866
|
JunoMarkets-Server
|6.56 × 9
|
ICMarketsSC-MT5-2
|6.97 × 189
|
Tickmill-Live
|7.00 × 27
|
Exness-MT5Real26
|7.09 × 140
|
Exness-MT5Real3
|7.17 × 6
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|7.18 × 33
|
Exness-MT5Real31
|7.47 × 142
|
Exness-MT5Real23
|7.69 × 29
Signal basé sur PolePole EA
-
XAUUSD
-
4 unités de temps (M5/M15/M30/H1)
-
Une seule position à la fois
-
Pas de grille ni de martingale
-
Risque modéré/élevé
-
Rendement attendu : 5 % à 10 % par mois
-
Trading 100 % automatique basé sur l’activité de PolePole EA
-
Compte minimum : 300 $
-
Hedging requis
-
Aucune manipulation du dépôt par retraits ou recharges pour masquer le drawdown réel et stabiliser les profits
Remarque :
-
ce signal a pour but de démontrer l’efficacité de l’EA PolePole plutôt que de générer un profit maximal
-
le signal en direct (c’est-à-dire l’EA) ne place pas d’ordres tous les jours, mais uniquement lorsque les bonnes conditions sont réunies
-
les performances du signal en direct peuvent être légèrement inférieures à celles de l’exécution directe de l’EA en raison du slippage
