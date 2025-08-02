SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Magic Boost
Eliezer Forlin

Magic Boost

Eliezer Forlin
0 avis
11 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 65 USD par mois
croissance depuis 2025 -56%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
889
Bénéfice trades:
719 (80.87%)
Perte trades:
170 (19.12%)
Meilleure transaction:
506.07 EUR
Pire transaction:
-542.44 EUR
Bénéfice brut:
3 533.94 EUR (84 456 pips)
Perte brute:
-4 479.79 EUR (55 568 pips)
Gains consécutifs maximales:
31 (95.64 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
1 047.52 EUR (13)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
179.41%
Dernier trade:
13 il y a des heures
Trades par semaine:
74
Temps de détention moyen:
16 heures
Facteur de récupération:
-0.32
Longs trades:
396 (44.54%)
Courts trades:
493 (55.46%)
Facteur de profit:
0.79
Rendement attendu:
-1.06 EUR
Bénéfice moyen:
4.92 EUR
Perte moyenne:
-26.35 EUR
Pertes consécutives maximales:
9 (-1 204.65 EUR)
Perte consécutive maximale:
-1 582.83 EUR (3)
Croissance mensuelle:
-68.83%
Algo trading:
91%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 550.89 EUR
Maximal:
2 994.56 EUR (67.39%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
85.54% (2 994.56 EUR)
Par fonds propres:
87.13% (558.79 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 539
AUDUSD 240
EURUSD 96
GBPUSD 8
USDCAD 5
EURCHF 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY -2.2K
AUDUSD 173
EURUSD 500
GBPUSD 386
USDCAD 47
EURCHF -1
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY 19K
AUDUSD 7.5K
EURUSD 2.4K
GBPUSD 563
USDCAD 98
EURCHF -51
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +506.07 EUR
Pire transaction: -542 EUR
Gains consécutifs maximales: 13
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +95.64 EUR
Perte consécutive maximale: -1 204.65 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live26" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
FBSInc-Real-11
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 4
Pepperstone-Demo02
0.00 × 7
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 3
Exness-Real14
0.06 × 48
ICMarketsSC-Live18
0.14 × 36
ICMarketsSC-Live27
0.23 × 117
ICMarketsSC-Live12
0.39 × 85
OrbexGlobal-Live
0.45 × 22
FPMarkets-Live2
0.47 × 19
ICMarketsSC-Live23
0.68 × 142
ICMarketsSC-Live24
0.71 × 529
ICMarketsSC-Live16
0.73 × 95
Pepperstone-Edge07
0.75 × 4
Tickmill-Live05
0.76 × 50
ICMarketsSC-Live14
0.95 × 168
ICMarketsSC-Live26
1.04 × 316
ICMarketsSC-Live25
1.15 × 769
ICMarkets-Live22
1.23 × 73
TickmillUK-Live03
1.25 × 4
ICMarketsSC-Live05
1.50 × 2
LiteFinance-ECN2.com
2.00 × 2
31 plus...
Multicurrency and multistrategy signal. Trades depending on trend and opposite to trend profiting by the swing in price.
Aucun avis
2025.09.24 15:49
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.05 03:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 02:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 01:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 00:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 14:56
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 13:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 12:47
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 14:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 14:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 08:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.02 07:26
High current drawdown in 50% indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 03:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.25 00:58
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.13 15:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.07 11:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.02 10:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Magic Boost
65 USD par mois
-56%
0
0
USD
2K
EUR
11
91%
889
80%
100%
0.78
-1.06
EUR
87%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.