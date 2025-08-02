SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / AUDCAD low risk
Tri Nam Kieu

AUDCAD low risk

Tri Nam Kieu
0 avis
Fiabilité
30 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 5%
NeotechFinancialServices-Live
1:30
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
63
Bénéfice trades:
46 (73.01%)
Perte trades:
17 (26.98%)
Meilleure transaction:
87.53 USD
Pire transaction:
-27.55 USD
Bénéfice brut:
655.77 USD (21 437 pips)
Perte brute:
-158.36 USD (5 638 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (102.58 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
133.18 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.53
Activité de trading:
94.75%
Charge de dépôt maximale:
3.78%
Dernier trade:
8 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
4 jours
Facteur de récupération:
9.62
Longs trades:
29 (46.03%)
Courts trades:
34 (53.97%)
Facteur de profit:
4.14
Rendement attendu:
7.90 USD
Bénéfice moyen:
14.26 USD
Perte moyenne:
-9.32 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-49.37 USD)
Perte consécutive maximale:
-49.37 USD (2)
Croissance mensuelle:
0.40%
Prévision annuelle:
6.82%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.21 USD
Maximal:
51.68 USD (0.51%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.50% (49.93 USD)
Par fonds propres:
0.86% (86.45 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 63
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 498
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 16K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +87.53 USD
Pire transaction: -28 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +102.58 USD
Perte consécutive maximale: -49.37 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "NeotechFinancialServices-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
Coinexx-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
PlexyTrade-Server01
1.00 × 1
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
2.00 × 1
Exness-MT5Real5
2.09 × 280
ICMarketsSC-MT5-4
2.11 × 322
RazeGlobalMarkets-Server
2.16 × 45
RoboForex-ECN
2.27 × 162
ICMarketsSC-MT5-2
3.07 × 29
VantageInternational-Live 4
3.25 × 75
Exness-MT5Real7
4.00 × 1
OxSecurities-Live
5.00 × 1
Exness-MT5Real6
5.00 × 2
Tickmill-Live
5.13 × 71
UnitedSecurities-Server
5.13 × 23
Exness-MT5Real23
5.87 × 15
Earnex-Trade
6.00 × 1
KuberaCapitalMarkets-Server
6.88 × 181
GMI3-Real
7.21 × 28
Exness-MT5Real11
8.00 × 1
Exness-MT5Real31
8.00 × 113
ExclusiveMarkets-Live
9.29 × 45
Ava-Real 1-MT5
9.50 × 159
12 plus...
Aucun avis
2025.09.18 05:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 15:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.27 12:27
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.24 22:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 18:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.