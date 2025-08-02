SignauxSections
Fund XM 250USD
Marcelo Diniz Da Cunha

Fund XM 250USD

Marcelo Diniz Da Cunha
0 avis
8 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -24%
XMGlobal-Real 8
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
37
Bénéfice trades:
30 (81.08%)
Perte trades:
7 (18.92%)
Meilleure transaction:
16.98 USD
Pire transaction:
-52.54 USD
Bénéfice brut:
130.85 USD (9 528 pips)
Perte brute:
-190.67 USD (13 834 pips)
Gains consécutifs maximales:
9 (27.79 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
29.53 USD (6)
Ratio de Sharpe:
-0.05
Activité de trading:
7.06%
Charge de dépôt maximale:
31.60%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
-0.44
Longs trades:
12 (32.43%)
Courts trades:
25 (67.57%)
Facteur de profit:
0.69
Rendement attendu:
-1.62 USD
Bénéfice moyen:
4.36 USD
Perte moyenne:
-27.24 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-130.56 USD)
Perte consécutive maximale:
-130.56 USD (3)
Croissance mensuelle:
-21.01%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
135.32 USD
Maximal:
135.32 USD (54.13%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
54.13% (135.32 USD)
Par fonds propres:
40.68% (89.20 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GOLD# 37
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GOLD# -60
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GOLD# -4.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +16.98 USD
Pire transaction: -53 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +27.79 USD
Perte consécutive maximale: -130.56 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-Real 8" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Mínimo de capital sugerido USD 250

Corretora sugerida de baixo spread: Corretora XM

Tente uma, duas, três vezes ou quantas vezes for necessário. Só não desista, a persistência é amiga do sucesso. Faremos juntos poucas operações no mês, porém com boa assertividade no longo prazo.

Esta conta de negociação tem muitos algoritmos inteligentes envolvidos, todas as operações são feitas com foco em Movimentos Conservadores, cujo objetivo é crescer o capital de maneira progressiva.

️ Importante: Por se tratar de renda variável, existem riscos envolvidos. A gestão é feita com responsabilidade, mas existem riscos e os resultados podem variar conforme as movimentações do mercado.

Se quiser copiar por um valor bem menor, ou seja, apenas 10% sobre o lucro realizado efetivo no mês, basta abrir uma conta na corretora XM, ... acessar a COPY de nome: Fund XM 250USD


Aucun avis
