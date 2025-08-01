SignauxSections
Gabriel Jorge Da Costa

USABRA INVEST

Gabriel Jorge Da Costa
0 avis
Fiabilité
11 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 99 USD par mois
croissance depuis 2025 101%
OANDA-v20 Live-2
1:30
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
53
Bénéfice trades:
43 (81.13%)
Perte trades:
10 (18.87%)
Meilleure transaction:
204.02 USD
Pire transaction:
-41.08 USD
Bénéfice brut:
788.18 USD (22 293 pips)
Perte brute:
-160.06 USD (3 477 pips)
Gains consécutifs maximales:
13 (229.59 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
259.46 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.41
Activité de trading:
95.92%
Charge de dépôt maximale:
119.59%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
7
Temps de détention moyen:
5 jours
Facteur de récupération:
8.73
Longs trades:
22 (41.51%)
Courts trades:
31 (58.49%)
Facteur de profit:
4.92
Rendement attendu:
11.85 USD
Bénéfice moyen:
18.33 USD
Perte moyenne:
-16.01 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-16.58 USD)
Perte consécutive maximale:
-72.65 USD (2)
Croissance mensuelle:
44.11%
Prévision annuelle:
535.15%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
72.65 USD (9.70%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
7.02% (27.82 USD)
Par fonds propres:
18.48% (139.44 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NZDUSD-9 7
USDJPY-9 7
NZDCHF-9 6
GBPJPY-9 6
GBPCAD-9 5
EURUSD-9 4
EURAUD-9 3
EURCAD-9 2
GBPCHF-9 2
CHFJPY-9 2
USDCAD-9 2
GBPUSD-9 2
EURCHF-9 1
USDCHF-9 1
AUDNZD-9 1
CADJPY-9 1
NZDCAD-9 1
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NZDUSD-9 72
USDJPY-9 72
NZDCHF-9 42
GBPJPY-9 67
GBPCAD-9 93
EURUSD-9 16
EURAUD-9 34
EURCAD-9 1
GBPCHF-9 -24
CHFJPY-9 -16
USDCAD-9 -10
GBPUSD-9 -3
EURCHF-9 1
USDCHF-9 101
AUDNZD-9 16
CADJPY-9 -38
NZDCAD-9 204
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NZDUSD-9 1.2K
USDJPY-9 2.9K
NZDCHF-9 1.9K
GBPJPY-9 2K
GBPCAD-9 5.3K
EURUSD-9 704
EURAUD-9 3.7K
EURCAD-9 64
GBPCHF-9 662
CHFJPY-9 -766
USDCAD-9 -294
GBPUSD-9 -314
EURCHF-9 12
USDCHF-9 692
AUDNZD-9 90
CADJPY-9 -528
NZDCAD-9 1.6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +204.02 USD
Pire transaction: -41 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +229.59 USD
Perte consécutive maximale: -16.58 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "OANDA-v20 Live-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

2025.09.23 10:30
No swaps are charged
2025.09.23 10:30
No swaps are charged
2025.09.22 09:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.19 19:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.19 05:10
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.15 02:09
No swaps are charged on the signal account
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.02 20:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.02 19:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.29 13:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.29 02:47
No swaps are charged on the signal account
2025.08.22 10:42
No swaps are charged
2025.08.22 10:42
No swaps are charged
2025.08.21 21:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.21 21:42
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.19 23:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.14 09:29
No swaps are charged on the signal account
2025.08.03 23:47
Share of trading days is too low
2025.08.03 23:47
Share of days for 80% of trades is too low
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
USABRA INVEST
99 USD par mois
101%
0
0
USD
1.8K
USD
11
0%
53
81%
96%
4.92
11.85
USD
18%
1:30
