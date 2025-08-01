SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Swing Scalping Strategy
MD ASHRAFUL ISLAM

Swing Scalping Strategy

MD ASHRAFUL ISLAM
0 avis
Fiabilité
8 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 70%
Exness-Real
1:5
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
156
Bénéfice trades:
156 (100.00%)
Perte trades:
0 (0.00%)
Meilleure transaction:
16.62 USD
Pire transaction:
0.00 USD
Bénéfice brut:
293.55 USD (233 262 pips)
Perte brute:
0.00 USD
Gains consécutifs maximales:
156 (293.55 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
293.55 USD (156)
Ratio de Sharpe:
0.60
Activité de trading:
82.29%
Charge de dépôt maximale:
177.79%
Dernier trade:
18 il y a des heures
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
0.00
Longs trades:
156 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
n/a
Rendement attendu:
1.88 USD
Bénéfice moyen:
1.88 USD
Perte moyenne:
0.00 USD
Pertes consécutives maximales:
0 (0.00 USD)
Perte consécutive maximale:
0.00 USD (0)
Croissance mensuelle:
0.22%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
0.00 USD (0.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
37.63% (187.77 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 60
EURNZD 22
EURJPY 17
XAGUSD 12
USDJPY 10
GBPUSD 9
EURAUD 7
AUDNZD 7
CHFJPY 7
GBPJPY 5
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 225
EURNZD 15
EURJPY 13
XAGUSD 5
USDJPY 21
GBPUSD 6
EURAUD 5
AUDNZD 2
CHFJPY 0
GBPJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 225K
EURNZD 2.4K
EURJPY 1.8K
XAGUSD 102
USDJPY 1.8K
GBPUSD 581
EURAUD 823
AUDNZD 193
CHFJPY 4
GBPJPY 96
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +16.62 USD
Pire transaction: -0 USD
Gains consécutifs maximales: 156
Pertes consécutives maximales: 0
Bénéfice consécutif maximal: +293.55 USD
Perte consécutive maximale: -0.00 USD

BISMILLAHIR-RAHMANIR-RAHIMM!!!

Just trade on (Do Your Own Research) DYOR, No need my extra Bio-Data.  

I M Economic Scalping Analyst. 

My Target is Account Fund Security on Trading. So, I try best of myself about TP & SL of Trading Entry Position. 

Here is the Data/History is my Trading Bio! 

This Scalping Method Price Action Strategy Value is BinancePay $1000 USDT. 

Subscribe me by this way > https://social.tp-redirect.com/s/XlrLpBRn Or, https://www.mql5.com/en/forum/336422 

-Thanks for stay with me.


Aucun avis
