Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

RoboForex-ProCent-2 0.00 × 1 FTMO-Server2 0.00 × 1 Darwinex-Live 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live24 0.00 × 1 EarnBroker-Server 0.00 × 2 Alpari-Trade 0.00 × 1 LiteFinanceVC-Live-03 0.00 × 2 TradeMaxGlobal-Live5 0.00 × 2 ExnessKE-Real20 0.00 × 1 VantageInternational-Live 16 0.00 × 2 ICMarkets-Live3 0.00 × 7 LQDLLC-Live02 0.00 × 1 EuromarketFX-Live 0.00 × 6 Exness-Real15 0.00 × 10 ICMarkets-Live16 0.00 × 3 Pepperstone-Edge11 0.00 × 2 XMTrading-Real 45 0.00 × 2 EightcapLtd-Real2 0.00 × 2 ForexTimeFXTM-Standard 0.00 × 1 ThreeTrader-Demo 0.00 × 10 VantageInternational-Live 8 0.00 × 1 GlobalPrime-Live 0.00 × 1 LiteFinanceVC-Live-04 0.00 × 2 TMGM.TradeMax-Live8 0.00 × 1 TitanFX-Demo01 0.00 × 9 343 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou