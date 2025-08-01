SignauxSections
Pedro Luiz Cerqueira Conrado

Decosta

Pedro Luiz Cerqueira Conrado
0 avis
Fiabilité
59 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 48%
OnEquity-Server
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
4 727
Bénéfice trades:
3 322 (70.27%)
Perte trades:
1 405 (29.72%)
Meilleure transaction:
17 776.00 USD
Pire transaction:
-6 118.19 USD
Bénéfice brut:
355 553.99 USD (1 233 717 pips)
Perte brute:
-266 982.83 USD (369 281 pips)
Gains consécutifs maximales:
27 (866.00 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
24 826.00 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
12.95%
Charge de dépôt maximale:
59.81%
Dernier trade:
15 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
26 minutes
Facteur de récupération:
3.50
Longs trades:
2 300 (48.66%)
Courts trades:
2 427 (51.34%)
Facteur de profit:
1.33
Rendement attendu:
18.74 USD
Bénéfice moyen:
107.03 USD
Perte moyenne:
-190.02 USD
Pertes consécutives maximales:
21 (-6.47 USD)
Perte consécutive maximale:
-25 208.67 USD (7)
Croissance mensuelle:
-2.91%
Prévision annuelle:
-35.31%
Algo trading:
85%
Prélèvement par solde:
Absolu:
5.50 USD
Maximal:
25 318.67 USD (16.02%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
8.76% (25 423.67 USD)
Par fonds propres:
35.20% (101 462.67 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GOLD# 4514
USDJPY# 57
EURUSD# 55
US30Cash 47
GBPUSD# 41
BTCUSD 4
GOLD.f 1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GOLD# 90K
USDJPY# 2K
EURUSD# 1.7K
US30Cash -6.8K
GBPUSD# 2.2K
BTCUSD 8
GOLD.f -2
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GOLD# -28K
USDJPY# 1.1K
EURUSD# 925
US30Cash -27K
GBPUSD# 748
BTCUSD 230K
GOLD.f -206
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +17 776.00 USD
Pire transaction: -6 118 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +866.00 USD
Perte consécutive maximale: -6.47 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "OnEquity-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.18 07:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 21:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.09 15:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 01:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.05 10:53
No swaps are charged
2025.09.05 10:53
No swaps are charged
2025.09.05 10:17
No swaps are charged on the signal account
2025.09.04 13:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 20:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.11 17:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
