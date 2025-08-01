SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Magic26p
Cheung Tak Sze

Magic26p

Cheung Tak Sze
0 avis
17 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 -54%
VantageInternational-Live 22
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 384
Bénéfice trades:
1 664 (69.79%)
Perte trades:
720 (30.20%)
Meilleure transaction:
171.01 GBP
Pire transaction:
-380.01 GBP
Bénéfice brut:
6 362.82 GBP (258 327 pips)
Perte brute:
-7 297.41 GBP (200 445 pips)
Gains consécutifs maximales:
19 (39.69 GBP)
Bénéfice consécutif maximal:
199.71 GBP (2)
Ratio de Sharpe:
-0.04
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
505.05%
Dernier trade:
9 il y a des minutes
Trades par semaine:
180
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
-0.21
Longs trades:
1 228 (51.51%)
Courts trades:
1 156 (48.49%)
Facteur de profit:
0.87
Rendement attendu:
-0.39 GBP
Bénéfice moyen:
3.82 GBP
Perte moyenne:
-10.14 GBP
Pertes consécutives maximales:
45 (-697.76 GBP)
Perte consécutive maximale:
-4 485.83 GBP (42)
Croissance mensuelle:
-79.09%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 000.08 GBP
Maximal:
4 499.11 GBP (81.82%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
85.34% (4 499.11 GBP)
Par fonds propres:
94.16% (4 606.13 GBP)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDCAD+ 127
EURUSD+ 125
GBPAUD+ 110
NZDUSD+ 109
EURCAD+ 107
EURJPY+ 105
EURAUD+ 102
GBPUSD+ 99
AUDUSD+ 98
EURGBP+ 98
NZDCAD+ 98
AUDCAD+ 98
USDCHF+ 92
GBPCAD+ 92
CHFJPY+ 89
AUDJPY+ 84
NZDJPY+ 83
GBPCHF+ 81
USDJPY+ 79
CADJPY+ 78
AUDNZD+ 75
NZDCHF+ 75
GBPJPY+ 73
AUDCHF+ 72
CADCHF+ 70
EURCHF+ 65
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDCAD+ 89
EURUSD+ 22
GBPAUD+ 120
NZDUSD+ -1.1K
EURCAD+ 88
EURJPY+ 250
EURAUD+ 104
GBPUSD+ 180
AUDUSD+ 336
EURGBP+ 267
NZDCAD+ -61
AUDCAD+ 209
USDCHF+ 254
GBPCAD+ 200
CHFJPY+ 134
AUDJPY+ 95
NZDJPY+ 90
GBPCHF+ 132
USDJPY+ 93
CADJPY+ 99
AUDNZD+ -2.3K
NZDCHF+ -1.3K
GBPJPY+ 68
AUDCHF+ 214
CADCHF+ 339
EURCHF+ 213
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDCAD+ -4K
EURUSD+ -2.3K
GBPAUD+ 4.4K
NZDUSD+ -6K
EURCAD+ 3.1K
EURJPY+ 6.5K
EURAUD+ 2.7K
GBPUSD+ 8.1K
AUDUSD+ 3.9K
EURGBP+ 1.2K
NZDCAD+ -181
AUDCAD+ 3.7K
USDCHF+ 6.9K
GBPCAD+ 8.3K
CHFJPY+ 2.4K
AUDJPY+ 2.8K
NZDJPY+ -358
GBPCHF+ 4.7K
USDJPY+ 8K
CADJPY+ 6K
AUDNZD+ -13K
NZDCHF+ -5.1K
GBPJPY+ 3.5K
AUDCHF+ 3.8K
CADCHF+ 4.5K
EURCHF+ 4.9K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +171.01 GBP
Pire transaction: -380 GBP
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 42
Bénéfice consécutif maximal: +39.69 GBP
Perte consécutive maximale: -697.76 GBP

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 22" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.24 14:35
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.24 06:09
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 22:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 21:33
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.15 09:58
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.01 21:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire