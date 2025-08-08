SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / STEP AI
Putri Rahmawanty

STEP AI

Putri Rahmawanty
0 avis
Fiabilité
11 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 100 USD par mois
croissance depuis 2025 88%
FBS-Real-7
1:1
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
956
Bénéfice trades:
795 (83.15%)
Perte trades:
161 (16.84%)
Meilleure transaction:
6 225.91 USD
Pire transaction:
-993.50 USD
Bénéfice brut:
46 183.34 USD (233 377 pips)
Perte brute:
-23 463.28 USD (139 684 pips)
Gains consécutifs maximales:
126 (4 445.13 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
7 063.24 USD (86)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
33.62%
Charge de dépôt maximale:
48.48%
Dernier trade:
14 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
3.82
Longs trades:
262 (27.41%)
Courts trades:
694 (72.59%)
Facteur de profit:
1.97
Rendement attendu:
23.77 USD
Bénéfice moyen:
58.09 USD
Perte moyenne:
-145.73 USD
Pertes consécutives maximales:
21 (-3 121.74 USD)
Perte consécutive maximale:
-5 950.94 USD (13)
Croissance mensuelle:
17.48%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
5 950.94 USD (12.31%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
13.26% (4 969.10 USD)
Par fonds propres:
55.12% (15 677.32 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 955
archived 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 16K
archived 6.2K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 94K
archived 0
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +6 225.91 USD
Pire transaction: -994 USD
Gains consécutifs maximales: 86
Pertes consécutives maximales: 13
Bénéfice consécutif maximal: +4 445.13 USD
Perte consécutive maximale: -3 121.74 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-7" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
GMI-Live14
0.00 × 2
Exness-Real18
0.00 × 6
TitanFX-Demo01
0.00 × 6
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-Real2
0.00 × 6
FPMarketsLLC-Live3
0.00 × 1
ICMarkets-Live19
0.00 × 1
ATFXGM8-Live
0.00 × 1
Exness-Real25
0.00 × 1
GlobalPrime-Live
0.00 × 2
OctaFX-Real8
0.00 × 1
ECMarkets-Live02
0.00 × 6
Exness-Real29
0.00 × 7
Exness-Real4
0.00 × 7
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 4
ICMarkets-Live12
0.00 × 1
ICMarkets-Live16
0.00 × 3
XMGlobal-Real 28
0.00 × 1
ICMarkets-Live11
0.00 × 3
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 2
133 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire

XauUsd Leverage 1:1

Use minimum $1500 equity with 0.01 lot for copy this signal

Aucun avis
2025.09.18 14:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.16 09:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 07:40
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.09 06:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 06:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.09 06:27
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.09 04:27
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 03:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 02:14
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 00:01
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.01 05:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.29 15:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 10:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 09:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.19 14:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.19 13:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.19 13:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
STEP AI
100 USD par mois
88%
0
0
USD
0
USD
11
0%
956
83%
34%
1.96
23.77
USD
55%
1:1
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.