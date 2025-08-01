SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / XAUUSD01
Qi Bin Liao

XAUUSD01

Qi Bin Liao
0 avis
Fiabilité
13 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 400 USD par mois
0%
BlueberryMarkets-Live2
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
362
Bénéfice trades:
215 (59.39%)
Perte trades:
147 (40.61%)
Meilleure transaction:
2 569.00 USD
Pire transaction:
-1 925.71 USD
Bénéfice brut:
50 354.32 USD (621 424 pips)
Perte brute:
-40 470.29 USD (229 797 pips)
Gains consécutifs maximales:
25 (7 690.89 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
7 690.89 USD (25)
Ratio de Sharpe:
-0.05
Activité de trading:
19.07%
Charge de dépôt maximale:
168.91%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
36
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
0.71
Longs trades:
250 (69.06%)
Courts trades:
112 (30.94%)
Facteur de profit:
1.24
Rendement attendu:
27.30 USD
Bénéfice moyen:
234.21 USD
Perte moyenne:
-275.31 USD
Pertes consécutives maximales:
12 (-1 115.50 USD)
Perte consécutive maximale:
-8 063.55 USD (5)
Croissance mensuelle:
0.00%
Algo trading:
34%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 590.97 USD
Maximal:
13 826.58 USD (108.57%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
-0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
70.00% (6 394.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.cn 353
BTCUSD.cn 9
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.cn 10K
BTCUSD.cn -193
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.cn 17K
BTCUSD.cn 374K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +2 569.00 USD
Pire transaction: -1 926 USD
Gains consécutifs maximales: 25
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +7 690.89 USD
Perte consécutive maximale: -1 115.50 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "BlueberryMarkets-Live2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

QQ:315535721

黄金日内波段交易，单单带止损止盈！请按照手数比例0.5倍跟随即可！当天硬亏损风控资金1000美金以内，永不亏损加仓，只有盈利加仓动作，盈利无上限，风控层面采用物理层面隔离，2个账户，一个作为备用资金内转账户，一个作为交易资金账户，每次周转资金只用1500美金，其中500美金作为保证金形式的存在，避免触碰平台50%的强制平仓线,请放心跟随即可，感谢信任与支持！！！

Aucun avis
2025.09.30 07:26
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.12 17:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 16:05
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 16:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 15:10
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 01:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 23:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 22:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 19:48
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 04:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 00:18
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 21:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 20:04
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 18:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 15:56
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 13:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 06:28
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 16:59
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.01 15:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
XAUUSD01
400 USD par mois
0%
0
0
USD
4.9K
USD
13
34%
362
59%
19%
1.24
27.30
USD
70%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.