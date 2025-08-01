- Croissance
- Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
362
Bénéfice trades:
215 (59.39%)
Perte trades:
147 (40.61%)
Meilleure transaction:
2 569.00 USD
Pire transaction:
-1 925.71 USD
Bénéfice brut:
50 354.32 USD (621 424 pips)
Perte brute:
-40 470.29 USD (229 797 pips)
Gains consécutifs maximales:
25 (7 690.89 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
7 690.89 USD (25)
Ratio de Sharpe:
-0.05
Activité de trading:
19.07%
Charge de dépôt maximale:
168.91%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
36
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
0.71
Longs trades:
250 (69.06%)
Courts trades:
112 (30.94%)
Facteur de profit:
1.24
Rendement attendu:
27.30 USD
Bénéfice moyen:
234.21 USD
Perte moyenne:
-275.31 USD
Pertes consécutives maximales:
12 (-1 115.50 USD)
Perte consécutive maximale:
-8 063.55 USD (5)
Croissance mensuelle:
0.00%
Algo trading:
34%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 590.97 USD
Maximal:
13 826.58 USD (108.57%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
-0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
70.00% (6 394.00 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD.cn
|353
|BTCUSD.cn
|9
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD.cn
|10K
|BTCUSD.cn
|-193
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD.cn
|17K
|BTCUSD.cn
|374K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +2 569.00 USD
Pire transaction: -1 926 USD
Gains consécutifs maximales: 25
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +7 690.89 USD
Perte consécutive maximale: -1 115.50 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "BlueberryMarkets-Live2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
QQ:315535721
黄金日内波段交易，单单带止损止盈！请按照手数比例0.5倍跟随即可！当天硬亏损风控资金1000美金以内，永不亏损加仓，只有盈利加仓动作，盈利无上限，风控层面采用物理层面隔离，2个账户，一个作为备用资金内转账户，一个作为交易资金账户，每次周转资金只用1500美金，其中500美金作为保证金形式的存在，避免触碰平台50%的强制平仓线,请放心跟随即可，感谢信任与支持！！！
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
400 USD par mois
0%
0
0
USD
USD
4.9K
USD
USD
13
34%
362
59%
19%
1.24
27.30
USD
USD
70%
1:500