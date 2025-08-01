SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Argus
Raymisel Delgado Ogando

Argus

Raymisel Delgado Ogando
0 avis
Fiabilité
10 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 500 USD par mois
croissance depuis 2025 2%
Darwinex-Live-2
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 981
Bénéfice trades:
1 674 (56.15%)
Perte trades:
1 307 (43.84%)
Meilleure transaction:
128.28 USD
Pire transaction:
-166.50 USD
Bénéfice brut:
9 990.81 USD (422 930 pips)
Perte brute:
-7 718.70 USD (376 820 pips)
Gains consécutifs maximales:
53 (2 056.11 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 056.11 USD (53)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
38.12%
Dernier trade:
16 il y a des minutes
Trades par semaine:
578
Temps de détention moyen:
21 heures
Facteur de récupération:
1.27
Longs trades:
1 735 (58.20%)
Courts trades:
1 246 (41.80%)
Facteur de profit:
1.29
Rendement attendu:
0.76 USD
Bénéfice moyen:
5.97 USD
Perte moyenne:
-5.91 USD
Pertes consécutives maximales:
44 (-263.94 USD)
Perte consécutive maximale:
-373.35 USD (16)
Croissance mensuelle:
2.19%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 543.27 USD
Maximal:
1 786.89 USD (1.78%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.78% (1 786.89 USD)
Par fonds propres:
1.41% (1 426.78 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPJPY 196
USDJPY 188
EURCAD 173
EURAUD 166
EURJPY 161
EURUSD 151
USDCAD 135
NZDJPY 131
CHFJPY 129
AUDUSD 120
GBPNZD 119
GBPAUD 116
GBPUSD 115
NZDCAD 112
USDCHF 112
GBPCHF 101
EURGBP 92
EURNZD 83
NZDCHF 78
GBPCAD 77
EURCHF 58
AUDJPY 57
CADJPY 54
AUDCAD 53
AUDCHF 50
NZDUSD 43
CADCHF 43
AUDNZD 35
NDX 26
XAUUSD 7
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPJPY 83
USDJPY 544
EURCAD 21
EURAUD -373
EURJPY 520
EURUSD 185
USDCAD 108
NZDJPY 351
CHFJPY 403
AUDUSD 12
GBPNZD 156
GBPAUD -153
GBPUSD 152
NZDCAD 15
USDCHF -58
GBPCHF -58
EURGBP -27
EURNZD 127
NZDCHF -272
GBPCAD -214
EURCHF 119
AUDJPY 382
CADJPY 554
AUDCAD -201
AUDCHF -78
NZDUSD 120
CADCHF 65
AUDNZD 7
NDX -155
XAUUSD -62
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPJPY 2.5K
USDJPY 3.9K
EURCAD 865
EURAUD -11K
EURJPY 25K
EURUSD 8.5K
USDCAD 8.4K
NZDJPY 8.3K
CHFJPY 6.9K
AUDUSD -1.2K
GBPNZD 2.5K
GBPAUD -19K
GBPUSD 9.4K
NZDCAD 3.5K
USDCHF -1.8K
GBPCHF 2.2K
EURGBP -345
EURNZD 7.9K
NZDCHF -3.7K
GBPCAD 4.2K
EURCHF 4K
AUDJPY 11K
CADJPY 8.6K
AUDCAD -3.7K
AUDCHF -3.6K
NZDUSD -1.3K
CADCHF 2.7K
AUDNZD -6.7K
NDX -15K
XAUUSD -6K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +128.28 USD
Pire transaction: -167 USD
Gains consécutifs maximales: 53
Pertes consécutives maximales: 16
Bénéfice consécutif maximal: +2 056.11 USD
Perte consécutive maximale: -263.94 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

RoboForex-ProCent-5
0.00 × 6
Aucun avis
