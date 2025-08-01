- Croissance
Trades:
3 214
Bénéfice trades:
2 237 (69.60%)
Perte trades:
977 (30.40%)
Meilleure transaction:
376.76 EUR
Pire transaction:
-177.98 EUR
Bénéfice brut:
18 524.29 EUR (36 330 333 pips)
Perte brute:
-12 427.62 EUR (38 149 537 pips)
Gains consécutifs maximales:
20 (292.79 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
414.35 EUR (6)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
94.53%
Charge de dépôt maximale:
1.47%
Dernier trade:
27 il y a des minutes
Trades par semaine:
248
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
6.27
Longs trades:
1 575 (49.00%)
Courts trades:
1 639 (51.00%)
Facteur de profit:
1.49
Rendement attendu:
1.90 EUR
Bénéfice moyen:
8.28 EUR
Perte moyenne:
-12.72 EUR
Pertes consécutives maximales:
8 (-139.40 EUR)
Perte consécutive maximale:
-608.34 EUR (6)
Croissance mensuelle:
7.06%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 EUR
Maximal:
972.87 EUR (2.96%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.96% (972.87 EUR)
Par fonds propres:
6.10% (1 957.83 EUR)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|3214
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|BTCUSD
|7K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|BTCUSD
|-1.8M
|
20M 40M 60M 80M
|
20M 40M 60M 80M
|
20M 40M 60M 80M
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MonetaMarkets-Live 6" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
