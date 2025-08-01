SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / CODED PIPS
Raphael Akinkunmi

CODED PIPS

Raphael Akinkunmi
0 avis
Fiabilité
8 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 75 USD par mois
croissance depuis 2025 189%
HFMarketsSV-Live Server 3
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
93
Bénéfice trades:
86 (92.47%)
Perte trades:
7 (7.53%)
Meilleure transaction:
17.09 USD
Pire transaction:
-2.27 USD
Bénéfice brut:
197.10 USD (13 543 pips)
Perte brute:
-8.48 USD (1 009 pips)
Gains consécutifs maximales:
56 (135.68 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
135.68 USD (56)
Ratio de Sharpe:
0.52
Activité de trading:
40.33%
Charge de dépôt maximale:
32.39%
Dernier trade:
6 il y a des heures
Trades par semaine:
19
Temps de détention moyen:
13 heures
Facteur de récupération:
42.39
Longs trades:
53 (56.99%)
Courts trades:
40 (43.01%)
Facteur de profit:
23.24
Rendement attendu:
2.03 USD
Bénéfice moyen:
2.29 USD
Perte moyenne:
-1.21 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-4.45 USD)
Perte consécutive maximale:
-4.45 USD (3)
Croissance mensuelle:
76.02%
Algo trading:
6%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2.27 USD
Maximal:
4.45 USD (4.18%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
4.18% (4.45 USD)
Par fonds propres:
45.06% (114.71 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 24
GBPJPY 15
GBPUSD 15
EURUSD 12
CHFJPY 9
AUDUSD 5
EURJPY 3
NZDJPY 3
CADJPY 2
USDCAD 1
USDCHF 1
AUDCAD 1
NZDUSD 1
AUDJPY 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY 52
GBPJPY 25
GBPUSD 24
EURUSD 21
CHFJPY 41
AUDUSD 8
EURJPY 3
NZDJPY 7
CADJPY 1
USDCAD 0
USDCHF 2
AUDCAD 0
NZDUSD 1
AUDJPY 3
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY 4.1K
GBPJPY 2.9K
GBPUSD 1K
EURUSD 995
CHFJPY 2.4K
AUDUSD 386
EURJPY -24
NZDJPY 339
CADJPY 189
USDCAD 14
USDCHF 82
AUDCAD 3
NZDUSD 18
AUDJPY 152
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +17.09 USD
Pire transaction: -2 USD
Gains consécutifs maximales: 56
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +135.68 USD
Perte consécutive maximale: -4.45 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "HFMarketsSV-Live Server 3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FPMarkets-Live2
0.00 × 1
FBS-Real-4
0.00 × 1
MYFX-US07-Live
0.00 × 27
ForexTimeFXTM-Pro
0.00 × 17
AxiTrader-US03-Live
0.00 × 10
TTCM-Live
0.00 × 3
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 10
FXDD-MT4 Live Server
0.00 × 5
Pepperstone-Edge04
0.00 × 17
SimpleFX-DemoUK
0.00 × 6
MYFXMarkets-US03-Live
0.00 × 6
Tickmill-Live
0.00 × 4
Coinexx-Live
0.00 × 1
XMTrading-Real 34
0.00 × 1
XMGlobal-Real 35
0.00 × 1
Tickmill-Live02
0.03 × 110
ICMarkets-Live09
0.03 × 99
ICMarkets-Live08
0.10 × 10
ICMarkets-Live18
0.10 × 10
GoMarkets-Real 2
0.10 × 124
ViproMarkets-Live
0.13 × 23
Pepperstone-Edge03
0.14 × 7
ICMarketsSC-Live06
0.17 × 6
ICMarkets-Live16
0.20 × 15
FBS-Real-7
0.30 × 27
85 plus...
basic trading systems and rules 
Aucun avis
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 45% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 14:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.06 11:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.02 07:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.31 23:22
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.22 14:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.14 14:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.08 10:51
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.08 10:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.04 04:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.01 12:42
Share of trading days is too low
2025.08.01 12:42
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.01 11:42
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.01 11:42
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.01 11:42
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.01 11:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.01 11:42
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
