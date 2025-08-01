SignauxSections
Ryan Averell Tan

Pip Collector

Ryan Averell Tan
0 avis
20 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -1%
FusionMarkets-Live
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
495
Bénéfice trades:
270 (54.54%)
Perte trades:
225 (45.45%)
Meilleure transaction:
30.95 USD
Pire transaction:
-32.15 USD
Bénéfice brut:
544.40 USD (50 229 pips)
Perte brute:
-565.87 USD (54 750 pips)
Gains consécutifs maximales:
12 (16.13 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
33.39 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.00
Activité de trading:
73.62%
Charge de dépôt maximale:
8.10%
Dernier trade:
11 il y a des heures
Trades par semaine:
50
Temps de détention moyen:
19 heures
Facteur de récupération:
-0.24
Longs trades:
243 (49.09%)
Courts trades:
252 (50.91%)
Facteur de profit:
0.96
Rendement attendu:
-0.04 USD
Bénéfice moyen:
2.02 USD
Perte moyenne:
-2.51 USD
Pertes consécutives maximales:
12 (-3.47 USD)
Perte consécutive maximale:
-34.27 USD (3)
Croissance mensuelle:
-3.16%
Prévision annuelle:
-38.37%
Algo trading:
85%
Prélèvement par solde:
Absolu:
21.47 USD
Maximal:
88.43 USD (21.01%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
4.63% (88.34 USD)
Par fonds propres:
2.03% (38.30 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 82
GBPAUD 49
USDCAD 44
GBPCAD 36
USDCHF 33
EURCAD 32
EURGBP 27
EURAUD 23
GBPJPY 21
GBPCHF 16
GBPNZD 16
GBPUSD 16
AUDCHF 15
NZDCAD 13
EURCHF 11
AUDUSD 11
CADCHF 10
EURJPY 10
EURUSD 10
CHFJPY 6
USDJPY 6
AUDNZD 3
NZDUSD 3
EURNZD 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 14
GBPAUD -11
USDCAD 8
GBPCAD -28
USDCHF -5
EURCAD -31
EURGBP 13
EURAUD -32
GBPJPY 7
GBPCHF -28
GBPNZD 6
GBPUSD -4
AUDCHF 2
NZDCAD 17
EURCHF 6
AUDUSD 13
CADCHF 2
EURJPY 11
EURUSD -1
CHFJPY 0
USDJPY 16
AUDNZD 0
NZDUSD 3
EURNZD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 1.8K
GBPAUD -1.9K
USDCAD 1.3K
GBPCAD -2.5K
USDCHF -317
EURCAD -2.6K
EURGBP 1.1K
EURAUD -3K
GBPJPY -2.7K
GBPCHF -1.9K
GBPNZD 1.3K
GBPUSD -1
AUDCHF 194
NZDCAD 1.1K
EURCHF 555
AUDUSD 1K
CADCHF 207
EURJPY 1K
EURUSD -9
CHFJPY 95
USDJPY 495
AUDNZD 116
NZDUSD 303
EURNZD -126
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +30.95 USD
Pire transaction: -32 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +16.13 USD
Perte consécutive maximale: -3.47 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 4
Bybit-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.25 × 4
PUPrime-Live
0.86 × 7
ICMarketsSC-MT5-2
2.07 × 1171
ICMarketsSC-MT5
2.18 × 160
ICMarketsSC-MT5-4
2.52 × 264
GOMarketsMU-Live
2.55 × 11
Exness-MT5Real12
2.57 × 14
Pepperstone-MT5-Live01
2.70 × 23
FPMarketsLLC-Live
2.71 × 17
Exness-MT5Real3
3.00 × 1
Exness-MT5Real7
3.56 × 9
ValutradesSeychelles-Live
3.70 × 10
Tickmill-Live
4.00 × 26
RoboForex-ECN
4.06 × 1359
JunoMarkets-Server
4.20 × 5
FusionMarkets-Live
4.40 × 12779
Headway-Real
4.50 × 2
Darwinex-Live
4.83 × 927
CapitalPointTrading-MT5-4
5.10 × 20
Valutrades-Live
5.30 × 10
Alpari-MT5
5.44 × 45
XM.COM-MT5
5.65 × 600
44 plus...
Aucun avis
2025.09.18 05:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.01 09:35
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.47% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Pip Collector
30 USD par mois
-1%
0
0
USD
1.8K
USD
20
85%
495
54%
74%
0.96
-0.04
USD
5%
1:200
Copier

