Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

GFXSecurities-GFXSECURITIES 0.00 × 1 GOMarketsIntl-Live 0.00 × 4 Bybit-Live 0.00 × 1 Exness-MT5Real8 0.25 × 4 PUPrime-Live 0.86 × 7 ICMarketsSC-MT5-2 2.07 × 1171 ICMarketsSC-MT5 2.18 × 160 ICMarketsSC-MT5-4 2.52 × 264 GOMarketsMU-Live 2.55 × 11 Exness-MT5Real12 2.57 × 14 Pepperstone-MT5-Live01 2.70 × 23 FPMarketsLLC-Live 2.71 × 17 Exness-MT5Real3 3.00 × 1 Exness-MT5Real7 3.56 × 9 ValutradesSeychelles-Live 3.70 × 10 Tickmill-Live 4.00 × 26 RoboForex-ECN 4.06 × 1359 JunoMarkets-Server 4.20 × 5 FusionMarkets-Live 4.40 × 12779 Headway-Real 4.50 × 2 Darwinex-Live 4.83 × 927 CapitalPointTrading-MT5-4 5.10 × 20 Valutrades-Live 5.30 × 10 Alpari-MT5 5.44 × 45 XM.COM-MT5 5.65 × 600 44 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou