Tao Guan

GOLD888

Tao Guan
0 avis
8 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 -73%
ICMarketsSC-Live11
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
819
Bénéfice trades:
467 (57.02%)
Perte trades:
352 (42.98%)
Meilleure transaction:
108.80 USD
Pire transaction:
-225.70 USD
Bénéfice brut:
4 244.90 USD (536 376 pips)
Perte brute:
-5 272.05 USD (601 912 pips)
Gains consécutifs maximales:
12 (64.60 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
197.52 USD (9)
Ratio de Sharpe:
-0.05
Activité de trading:
31.90%
Charge de dépôt maximale:
94.50%
Dernier trade:
29 il y a des minutes
Trades par semaine:
149
Temps de détention moyen:
54 minutes
Facteur de récupération:
-0.75
Longs trades:
411 (50.18%)
Courts trades:
408 (49.82%)
Facteur de profit:
0.81
Rendement attendu:
-1.25 USD
Bénéfice moyen:
9.09 USD
Perte moyenne:
-14.98 USD
Pertes consécutives maximales:
12 (-199.60 USD)
Perte consécutive maximale:
-516.84 USD (4)
Croissance mensuelle:
-71.15%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 146.76 USD
Maximal:
1 365.46 USD (51.20%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
83.75% (1 365.46 USD)
Par fonds propres:
73.45% (601.90 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 720
BTCUSD 39
USDJPY 14
GBPUSD 14
EURUSD 12
GBPJPY 5
NZDUSD 3
EURAUD 3
USDCAD 2
USDCNH 2
GBPCAD 2
AUDUSD 1
ETHUSD 1
EURCAD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -1K
BTCUSD 12
USDJPY -88
GBPUSD 49
EURUSD 29
GBPJPY -7
NZDUSD 22
EURAUD 13
USDCAD -5
USDCNH -9
GBPCAD 24
AUDUSD 0
ETHUSD 0
EURCAD -30
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -20K
BTCUSD -44K
USDJPY -1.1K
GBPUSD 699
EURUSD 567
GBPJPY -55
NZDUSD 235
EURAUD 196
USDCAD -63
USDCNH -535
GBPCAD 347
AUDUSD 7
ETHUSD -803
EURCAD -409
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +108.80 USD
Pire transaction: -226 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +64.60 USD
Perte consécutive maximale: -199.60 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live11" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Tickmill-Live05
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 4
RinkostMarkets-Live
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.28 × 2511
ICMarketsSC-Live18
0.35 × 48
ICMarketsSC-Live09
0.37 × 43
ICMarketsSC-Live02
0.40 × 5
ICMarketsSC-Live25
0.44 × 16
ICMarketsSC-Live19
0.63 × 197
ICMarkets-Live10
0.67 × 3
Tickmill-Live04
0.75 × 4
RoboForex-Prime
0.79 × 14
ICMarketsSC-Live08
0.98 × 121
ICMarketsSC-Live23
1.06 × 99
ICMarketsSC-Live04
1.14 × 1237
ICMarketsSC-Live12
1.24 × 17
ICMarketsSC-Live07
1.31 × 2571
ICMarketsSC-Live11
1.56 × 769
ICMarkets-Live06
1.62 × 294
ICMarketsSC-Live20
1.81 × 79
ICMarketsSC-Live31
1.83 × 30
Exness-Real14
1.86 × 7
Axi-US06-Live
1.89 × 62
VantageInternational-Live 4
1.98 × 85
起飞
Aucun avis
2025.09.25 16:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 14:35
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 22:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 21:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 20:04
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 19:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 18:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 16:12
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.29 15:12
High current drawdown in 48% indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 12:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 10:02
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.28 06:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 14:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.20 08:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.19 13:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 04:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.11 03:20
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.08.05 13:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.04 05:01
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.04 04:01
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
