Ifeanyi Obi

The Best

Ifeanyi Obi
1 avis
Fiabilité
39 semaines
2 / 5.3K USD
Copie pour 100 USD par mois
croissance depuis 2025 793%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
626
Bénéfice trades:
545 (87.06%)
Perte trades:
81 (12.94%)
Meilleure transaction:
100.49 USD
Pire transaction:
-71.08 USD
Bénéfice brut:
3 508.55 USD (86 675 pips)
Perte brute:
-1 404.25 USD (21 237 pips)
Gains consécutifs maximales:
310 (302.37 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
625.14 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.22
Activité de trading:
2.75%
Charge de dépôt maximale:
53.30%
Dernier trade:
11 il y a des heures
Trades par semaine:
67
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
4.44
Longs trades:
354 (56.55%)
Courts trades:
272 (43.45%)
Facteur de profit:
2.50
Rendement attendu:
3.36 USD
Bénéfice moyen:
6.44 USD
Perte moyenne:
-17.34 USD
Pertes consécutives maximales:
14 (-440.09 USD)
Perte consécutive maximale:
-440.09 USD (14)
Croissance mensuelle:
47.12%
Prévision annuelle:
571.69%
Algo trading:
16%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
473.86 USD (48.01%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
45.89% (473.86 USD)
Par fonds propres:
41.36% (970.90 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPJPY 411
XAUUSD 126
GBPUSD 43
EURUSD 16
USDJPY 13
GBPCHF 10
GBPNZD 4
EURAUD 3
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPJPY 206
XAUUSD 2.3K
GBPUSD -25
EURUSD -430
USDJPY 41
GBPCHF 86
GBPNZD -86
EURAUD 18
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPJPY 40K
XAUUSD 30K
GBPUSD 1.8K
EURUSD -6.8K
USDJPY 1.6K
GBPCHF 802
GBPNZD -1.4K
EURAUD 301
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +100.49 USD
Pire transaction: -71 USD
Gains consécutifs maximales: 13
Pertes consécutives maximales: 14
Bénéfice consécutif maximal: +302.37 USD
Perte consécutive maximale: -440.09 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN-3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
VantageInternational-Live 14
0.00 × 6
EightcapLtd-Real-3
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
DooPrime-Live 2
0.00 × 1
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 2
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 2
FBS-Real-7
0.00 × 2
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
VantageInternational-Live 18
0.00 × 4
Pepperstone-Edge11
0.06 × 16
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.21 × 627
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.22 × 1415
ForexTimeFXTM-ECN2
0.25 × 278
ICMarketsSC-Live11
0.31 × 160
RoboForex-ECN
0.43 × 643
Exness-Real17
0.57 × 410
ThreeTrader-Live
0.62 × 191
FusionMarkets-Live
0.70 × 828
AxioryAsia-06Live
0.75 × 562
Alpari-Pro.ECN2
0.78 × 114
AxioryAsia-02Live
0.82 × 44
RoboForex-ECN-3
0.98 × 517
Pepperstone-Edge02
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
1.29 × 86
69 plus...
It uses institutional trading strategy to target 15 to 25% profit every month at low risk.
SL (Stop loss): Yes
Maximum trade holding period: 48 hours, so you will sleep well over the nights.

Note that we accept losses when necessary and work to recover them fast.

Also we do not trade everyday but you will get good profits at the end of your subscription.

Note moyenne:
Zacky
43
Zacky 2025.09.25 03:15 
 

Making good profits at controlled risk. Superb!. Keep it up.

2025.08.14 06:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.12 16:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.11 12:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.06 13:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
