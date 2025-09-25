- Croissance
Trades:
626
Bénéfice trades:
545 (87.06%)
Perte trades:
81 (12.94%)
Meilleure transaction:
100.49 USD
Pire transaction:
-71.08 USD
Bénéfice brut:
3 508.55 USD (86 675 pips)
Perte brute:
-1 404.25 USD (21 237 pips)
Gains consécutifs maximales:
310 (302.37 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
625.14 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.22
Activité de trading:
2.75%
Charge de dépôt maximale:
53.30%
Dernier trade:
11 il y a des heures
Trades par semaine:
67
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
4.44
Longs trades:
354 (56.55%)
Courts trades:
272 (43.45%)
Facteur de profit:
2.50
Rendement attendu:
3.36 USD
Bénéfice moyen:
6.44 USD
Perte moyenne:
-17.34 USD
Pertes consécutives maximales:
14 (-440.09 USD)
Perte consécutive maximale:
-440.09 USD (14)
Croissance mensuelle:
47.12%
Prévision annuelle:
571.69%
Algo trading:
16%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
473.86 USD (48.01%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
45.89% (473.86 USD)
Par fonds propres:
41.36% (970.90 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|411
|XAUUSD
|126
|GBPUSD
|43
|EURUSD
|16
|USDJPY
|13
|GBPCHF
|10
|GBPNZD
|4
|EURAUD
|3
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|GBPJPY
|206
|XAUUSD
|2.3K
|GBPUSD
|-25
|EURUSD
|-430
|USDJPY
|41
|GBPCHF
|86
|GBPNZD
|-86
|EURAUD
|18
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|GBPJPY
|40K
|XAUUSD
|30K
|GBPUSD
|1.8K
|EURUSD
|-6.8K
|USDJPY
|1.6K
|GBPCHF
|802
|GBPNZD
|-1.4K
|EURAUD
|301
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Meilleure transaction: +100.49 USD
Pire transaction: -71 USD
Gains consécutifs maximales: 13
Pertes consécutives maximales: 14
Bénéfice consécutif maximal: +302.37 USD
Perte consécutive maximale: -440.09 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN-3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 6
|
EightcapLtd-Real-3
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 1
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 2
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
FBS-Real-7
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 18
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Edge11
|0.06 × 16
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.21 × 627
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.22 × 1415
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.25 × 278
|
ICMarketsSC-Live11
|0.31 × 160
|
RoboForex-ECN
|0.43 × 643
|
Exness-Real17
|0.57 × 410
|
ThreeTrader-Live
|0.62 × 191
|
FusionMarkets-Live
|0.70 × 828
|
AxioryAsia-06Live
|0.75 × 562
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.78 × 114
|
AxioryAsia-02Live
|0.82 × 44
|
RoboForex-ECN-3
|0.98 × 517
|
Pepperstone-Edge02
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|1.29 × 86
It uses institutional trading strategy to target 15 to 25% profit every month at low risk.
SL (Stop loss): Yes
Maximum trade holding period: 48 hours, so you will sleep well over the nights.
Note that we accept losses when necessary and work to recover them fast.
Also we do not trade everyday but you will get good profits at the end of your subscription.
Making good profits at controlled risk. Superb!. Keep it up.