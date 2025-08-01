- Croissance
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|AUDJPY
|18
|GBPJPY
|9
|USDJPY
|9
|USDCHF
|7
|EURUSD
|7
|GBPUSD
|6
|EURJPY
|5
|AUDCHF
|5
|CHFJPY
|5
|AUDNZD
|5
|NZDJPY
|5
|EURCHF
|3
|GBPCAD
|3
|NZDCAD
|2
|AUDUSD
|2
|CADJPY
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|AUDJPY
|1.6K
|GBPJPY
|-1.5K
|USDJPY
|-309
|USDCHF
|-572
|EURUSD
|-2.9K
|GBPUSD
|2.4K
|EURJPY
|-163
|AUDCHF
|-1.3K
|CHFJPY
|1.2K
|AUDNZD
|2.6K
|NZDJPY
|1.2K
|EURCHF
|-314
|GBPCAD
|-234
|NZDCAD
|187
|AUDUSD
|-1.1K
|CADJPY
|-486
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|AUDJPY
|2.8K
|GBPJPY
|-2.7K
|USDJPY
|438
|USDCHF
|31
|EURUSD
|-1.6K
|GBPUSD
|2.5K
|EURJPY
|-554
|AUDCHF
|-565
|CHFJPY
|1.2K
|AUDNZD
|2.4K
|NZDJPY
|840
|EURCHF
|-138
|GBPCAD
|145
|NZDCAD
|87
|AUDUSD
|-388
|CADJPY
|-364
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real7" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real3
|0.70 × 663
|
Exness-MT5Real7
|0.92 × 1447
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.33 × 3
|
AdmiralMarkets-Live
|1.33 × 6
|
Exness-MT5Real8
|2.71 × 7
|
ICMarketsSC-MT5-2
|4.32 × 57
|
XMGlobal-MT5 4
|5.29 × 65
|
Exness-MT5Real
|5.54 × 520
|
Exness-MT5Real15
|5.68 × 499
|
Exness-MT5Real6
|6.52 × 77
|
RoboForex-ECN
|6.52 × 165
|
VTMarkets-Live
|15.67 × 3
|
XMGlobal-MT5 13
|18.33 × 6
1. My signal info:
- Target profit: 10% / month
- Drawdown: 20%
- Leverage: 1:500
- Trades per week: 25
- Trading many pairs (pls check in “Statistics”)
2. Risk management:
- Risk per trade (RPT): 1% / trade
- Ex: balance $50k -> RPT: $500 / trade
3. Copy signal setting:
If you want to get same profit as mine, pls make sure your setting in MT5:
- Copy Stop Loss and Take Profit Levels: check this ticked
- Use no more than % of deposit: 95%
- Stop if equity is less than: 0
- Deviation/Slippage: 2
4. My signals link:
- Signal 1 - BattleShip 50K MT5: this signal
https://www.mql5.com/en/signals/2323738
5. Telegram channel: https://t.me/davidtrader_signal
Join to my Telegram channel to receive my signals (about 2 signals per day).
6. Personal contact:
- Telegram: https://t.me/davidphan (David Phan)
- Email: david@davidtrader.com
7. Link affiliate Exness: https://one.exness-track.com/a/zepl8ft9pc
8. Some instructions:
- How To set up your subscription -> https://www.youtube.com/watch?v=r99S48RiKeA
- How to subscribe signal -> https://www.mql5.com/en/articles/523
- How to install vps -> https://www.mql5.com/en/articles/994
