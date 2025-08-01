SignauxSections
Hieu Phan Trong

BattleShip 50K MT5

Hieu Phan Trong
0 avis
Fiabilité
8 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2025 0%
Exness-MT5Real7
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
92
Bénéfice trades:
49 (53.26%)
Perte trades:
43 (46.74%)
Meilleure transaction:
745.56 USD
Pire transaction:
-525.80 USD
Bénéfice brut:
19 608.89 USD (19 321 pips)
Perte brute:
-19 505.03 USD (15 168 pips)
Gains consécutifs maximales:
5 (2 231.46 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 231.46 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
81.98%
Charge de dépôt maximale:
6.07%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
13
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
0.03
Longs trades:
62 (67.39%)
Courts trades:
30 (32.61%)
Facteur de profit:
1.01
Rendement attendu:
1.13 USD
Bénéfice moyen:
400.18 USD
Perte moyenne:
-453.61 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-1 818.90 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 818.90 USD (4)
Croissance mensuelle:
2.30%
Algo trading:
95%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2 310.11 USD
Maximal:
3 355.72 USD (6.57%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
6.59% (3 367.27 USD)
Par fonds propres:
2.02% (1 018.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDJPY 18
GBPJPY 9
USDJPY 9
USDCHF 7
EURUSD 7
GBPUSD 6
EURJPY 5
AUDCHF 5
CHFJPY 5
AUDNZD 5
NZDJPY 5
EURCHF 3
GBPCAD 3
NZDCAD 2
AUDUSD 2
CADJPY 1
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDJPY 1.6K
GBPJPY -1.5K
USDJPY -309
USDCHF -572
EURUSD -2.9K
GBPUSD 2.4K
EURJPY -163
AUDCHF -1.3K
CHFJPY 1.2K
AUDNZD 2.6K
NZDJPY 1.2K
EURCHF -314
GBPCAD -234
NZDCAD 187
AUDUSD -1.1K
CADJPY -486
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDJPY 2.8K
GBPJPY -2.7K
USDJPY 438
USDCHF 31
EURUSD -1.6K
GBPUSD 2.5K
EURJPY -554
AUDCHF -565
CHFJPY 1.2K
AUDNZD 2.4K
NZDJPY 840
EURCHF -138
GBPCAD 145
NZDCAD 87
AUDUSD -388
CADJPY -364
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +745.56 USD
Pire transaction: -526 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +2 231.46 USD
Perte consécutive maximale: -1 818.90 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real7" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 2
Tickmill-Live
0.00 × 3
Exness-MT5Real3
0.70 × 663
Exness-MT5Real7
0.92 × 1447
Pepperstone-MT5-Live01
1.33 × 3
AdmiralMarkets-Live
1.33 × 6
Exness-MT5Real8
2.71 × 7
ICMarketsSC-MT5-2
4.32 × 57
XMGlobal-MT5 4
5.29 × 65
Exness-MT5Real
5.54 × 520
Exness-MT5Real15
5.68 × 499
Exness-MT5Real6
6.52 × 77
RoboForex-ECN
6.52 × 165
VTMarkets-Live
15.67 × 3
XMGlobal-MT5 13
18.33 × 6
1. My signal info:

- Target profit: 10% / month

- Drawdown: 20%

- Leverage: 1:500

- Trades per week: 25

- Trading many pairs (pls check in “Statistics”)


2. Risk management:

- Risk per trade (RPT): 1% / trade

- Ex: balance $50k -> RPT: $500 / trade


3. Copy signal setting:

If you want to get same profit as mine, pls make sure your setting in MT5:

- Copy Stop Loss and Take Profit Levels: check this ticked

- Use no more than % of deposit: 95%

- Stop if equity is less than: 0

- Deviation/Slippage: 2


4. My signals link:

- Signal 1 - BattleShip 50K MT5: this signal

https://www.mql5.com/en/signals/2323738


5. Telegram channel: https://t.me/davidtrader_signal

Join to my Telegram channel to receive my signals (about 2 signals per day).


6. Personal contact:

- Telegram: https://t.me/davidphan (David Phan)

- Email: david@davidtrader.com


7. Link affiliate Exness: https://one.exness-track.com/a/zepl8ft9pc


8. Some instructions:

- How To set up your subscription -> https://www.youtube.com/watch?v=r99S48RiKeA

- How to subscribe signal -> https://www.mql5.com/en/articles/523

- How to install vps -> https://www.mql5.com/en/articles/994


Aucun avis
2025.09.26 08:42
No swaps are charged on the signal account
2025.09.26 00:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.85% of days out of 54 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 09:12
No swaps are charged
2025.09.22 09:12
No swaps are charged
2025.09.19 06:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.19 04:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.13% of days out of 47 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 07:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.16 07:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.27% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.15 14:57
No swaps are charged on the signal account
2025.09.12 12:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.12 08:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.09 08:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.08 13:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.04 12:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.03 01:06
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.03 01:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 07:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.29 09:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.29 02:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.28 01:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
