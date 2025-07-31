SignauxSections
Jason Grueso

FortifyFX

Jason Grueso
0 avis
Fiabilité
8 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 21%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
56
Bénéfice trades:
24 (42.85%)
Perte trades:
32 (57.14%)
Meilleure transaction:
9.05 USD
Pire transaction:
-6.09 USD
Bénéfice brut:
184.08 USD (9 284 pips)
Perte brute:
-142.89 USD (7 112 pips)
Gains consécutifs maximales:
3 (25.05 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
25.05 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.13
Activité de trading:
19.08%
Charge de dépôt maximale:
10.53%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
5 heures
Facteur de récupération:
2.13
Longs trades:
30 (53.57%)
Courts trades:
26 (46.43%)
Facteur de profit:
1.29
Rendement attendu:
0.74 USD
Bénéfice moyen:
7.67 USD
Perte moyenne:
-4.47 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-19.37 USD)
Perte consécutive maximale:
-19.37 USD (5)
Croissance mensuelle:
10.03%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
12.96 USD
Maximal:
19.37 USD (8.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
8.00% (19.37 USD)
Par fonds propres:
2.60% (5.19 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 29
EURJPY 27
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 23
EURJPY 18
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 1.2K
EURJPY 978
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +9.05 USD
Pire transaction: -6 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +25.05 USD
Perte consécutive maximale: -19.37 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live26" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-Real3
0.00 × 7
OrbexGlobal-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.12 × 17
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
ICMarketsSC-Live26
0.95 × 1618
RoboForex-ECN-2
0.97 × 606
FPMarkets-Live2
1.00 × 1
Exness-Real17
1.19 × 139
ICMarketsSC-Live14
1.20 × 5
ICMarketsSC-Live25
1.46 × 114
SaracenInc-Live
1.50 × 109
RoboForex-ECN
1.66 × 79
Exness-Real9
1.89 × 226
BlackBullMarkets-Live
1.94 × 31
Exness-Real6
2.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
2.00 × 1
Exness-Real29
2.00 × 1
TradersGlobalGroup-Live
2.33 × 9
ICMarketsSC-Live16
2.42 × 55
26 plus...
"Strengthen Your Trades. Fortify Your Future."

At Fortify FX, we believe in building a strong foundation for your trading journey. Our approach combines robust risk management with disciplined strategies to help you navigate the forex market with confidence.


Aucun avis
2025.09.18 08:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.16 09:01
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.55% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.11 06:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.10 10:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.63% of days out of 38 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.09 08:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.05 06:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.03% of days out of 33 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.01 01:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.27 17:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.27 16:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.27 12:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.26 00:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.25 19:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.11 09:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.04 08:08
Share of trading days is too low
2025.08.04 08:08
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.04 07:08
Share of trading days is too low
2025.08.04 07:08
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.31 22:16
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.31 22:16
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.31 22:16
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
FortifyFX
30 USD par mois
21%
0
0
USD
241
USD
8
100%
56
42%
19%
1.28
0.74
USD
8%
1:500
Copier

