Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live26" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-Real3 0.00 × 7 OrbexGlobal-Live 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live32 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live19 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live06 0.00 × 1 Tickmill-Live04 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live02 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live12 0.12 × 17 ICMarketsSC-Live09 0.22 × 155 ICMarketsSC-Live11 0.26 × 109 ICMarketsSC-Live26 0.95 × 1618 RoboForex-ECN-2 0.97 × 606 FPMarkets-Live2 1.00 × 1 Exness-Real17 1.19 × 139 ICMarketsSC-Live14 1.20 × 5 ICMarketsSC-Live25 1.46 × 114 SaracenInc-Live 1.50 × 109 RoboForex-ECN 1.66 × 79 Exness-Real9 1.89 × 226 BlackBullMarkets-Live 1.94 × 31 Exness-Real6 2.00 × 1 FusionMarkets-Live 2 2.00 × 1 Exness-Real29 2.00 × 1 TradersGlobalGroup-Live 2.33 × 9 ICMarketsSC-Live16 2.42 × 55 26 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou