Trades:
2 986
Bénéfice trades:
2 054 (68.78%)
Perte trades:
932 (31.21%)
Meilleure transaction:
286.81 USD
Pire transaction:
-194.23 USD
Bénéfice brut:
11 225.93 USD (34 417 275 pips)
Perte brute:
-8 126.23 USD (40 281 996 pips)
Gains consécutifs maximales:
18 (245.95 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
312.08 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
85.53%
Charge de dépôt maximale:
1.54%
Dernier trade:
27 il y a des minutes
Trades par semaine:
285
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
5.12
Longs trades:
1 411 (47.25%)
Courts trades:
1 575 (52.75%)
Facteur de profit:
1.38
Rendement attendu:
1.04 USD
Bénéfice moyen:
5.47 USD
Perte moyenne:
-8.72 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-259.43 USD)
Perte consécutive maximale:
-456.63 USD (4)
Croissance mensuelle:
5.66%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
83.90 USD
Maximal:
605.69 USD (2.93%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.53% (605.69 USD)
Par fonds propres:
5.09% (1 204.37 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|2986
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|BTCUSD
|3.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|BTCUSD
|-5.8M
|
20M 40M 60M 80M
|
20M 40M 60M 80M
|
20M 40M 60M 80M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +286.81 USD
Pire transaction: -194 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +245.95 USD
Perte consécutive maximale: -259.43 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MonetaMarkets-Live 6" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
999 USD par mois
14%
0
0
USD
USD
26K
USD
USD
9
100%
2 986
68%
86%
1.38
1.04
USD
USD
5%
1:500