Grace Vira Pratiwi

Margin Call

Grace Vira Pratiwi
0 avis
11 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 99 USD par mois
croissance depuis 2025 -49%
ExclusiveMarkets2-Live 2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 305
Bénéfice trades:
902 (69.11%)
Perte trades:
403 (30.88%)
Meilleure transaction:
19.62 USD
Pire transaction:
-60.06 USD
Bénéfice brut:
2 525.50 USD (216 412 pips)
Perte brute:
-2 354.08 USD (196 244 pips)
Gains consécutifs maximales:
26 (89.11 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
94.94 USD (21)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
32.27%
Charge de dépôt maximale:
58.68%
Dernier trade:
12 il y a des minutes
Trades par semaine:
65
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
0.34
Longs trades:
573 (43.91%)
Courts trades:
732 (56.09%)
Facteur de profit:
1.07
Rendement attendu:
0.13 USD
Bénéfice moyen:
2.80 USD
Perte moyenne:
-5.84 USD
Pertes consécutives maximales:
15 (-224.85 USD)
Perte consécutive maximale:
-224.85 USD (15)
Croissance mensuelle:
-81.87%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
505.32 USD (44.01%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
91.22% (505.32 USD)
Par fonds propres:
48.74% (196.46 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 1305
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 171
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 20K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +19.62 USD
Pire transaction: -60 USD
Gains consécutifs maximales: 21
Pertes consécutives maximales: 15
Bénéfice consécutif maximal: +89.11 USD
Perte consécutive maximale: -224.85 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ExclusiveMarkets2-Live 2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ExclusiveMarkets2-Live 2
3.86 × 22
Exness-Real12
4.00 × 2
Aucun avis
2025.10.09 08:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.09 07:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.09 06:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.09 05:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.03 07:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.03 07:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.02 11:09
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 09:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 09:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.61% of days out of 62 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.30 08:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 07:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 05:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.30 04:13
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.61% of days out of 62 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.30 04:13
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 03:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.61% of days out of 62 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.29 12:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.64% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.29 10:54
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.29 07:37
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.29 06:37
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 01:45
Share of days for 80% of growth is too low
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.