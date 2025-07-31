SignauxSections
Ahmad Hijazi

Hijazi Capital

Ahmad Hijazi
0 avis
20 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2025 -1%
Supreme-Server
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
37
Bénéfice trades:
20 (54.05%)
Perte trades:
17 (45.95%)
Meilleure transaction:
15.43 USD
Pire transaction:
-9.64 USD
Bénéfice brut:
72.36 USD (5 269 pips)
Perte brute:
-82.41 USD (11 171 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (31.37 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
31.37 USD (6)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Activité de trading:
3.50%
Charge de dépôt maximale:
7.32%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
-0.31
Longs trades:
4 (10.81%)
Courts trades:
33 (89.19%)
Facteur de profit:
0.88
Rendement attendu:
-0.27 USD
Bénéfice moyen:
3.62 USD
Perte moyenne:
-4.85 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-24.16 USD)
Perte consécutive maximale:
-24.16 USD (7)
Croissance mensuelle:
-1.95%
Algo trading:
5%
Prélèvement par solde:
Absolu:
18.02 USD
Maximal:
32.19 USD (4.27%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
3.35% (31.77 USD)
Par fonds propres:
0.86% (8.05 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDUSD.t 4
XAUUSD.gc 4
US100.gc 3
USDJPY.gc 3
GBPUSD.gc 3
GBPCHF.t 2
UT100Roll.t 2
AUDJPY.t 2
EURUSD.gc 2
GBPUSD.t 1
NVDA.t 1
EURUSD.t 1
UKOIL.gc 1
GBPCHF.gc 1
US500.gc 1
USDCAD.gc 1
UK100.gc 1
NZDJPY.gc 1
USDCHF.gc 1
USOIL.gc 1
AUDUSD.gc 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDUSD.t -10
XAUUSD.gc -15
US100.gc -5
USDJPY.gc 8
GBPUSD.gc -10
GBPCHF.t -1
UT100Roll.t 0
AUDJPY.t 17
EURUSD.gc 13
GBPUSD.t -6
NVDA.t 4
EURUSD.t 0
UKOIL.gc -5
GBPCHF.gc 0
US500.gc 3
USDCAD.gc 0
UK100.gc 0
NZDJPY.gc 0
USDCHF.gc 3
USOIL.gc -6
AUDUSD.gc 0
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDUSD.t -253
XAUUSD.gc -1.5K
US100.gc -4.7K
USDJPY.gc 208
GBPUSD.gc -288
GBPCHF.t -23
UT100Roll.t 20
AUDJPY.t 578
EURUSD.gc 308
GBPUSD.t -628
NVDA.t 217
EURUSD.t 1
UKOIL.gc -504
GBPCHF.gc 0
US500.gc 1.1K
USDCAD.gc 1
UK100.gc -20
NZDJPY.gc 18
USDCHF.gc 112
USOIL.gc -558
AUDUSD.gc -32
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +15.43 USD
Pire transaction: -10 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +31.37 USD
Perte consécutive maximale: -24.16 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Supreme-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Welcome to Hijazi Capital. You will be taking the exact trades as I am. You win, I win. You Loose, I Loose. Strict Risk Parameters are set in place. Do not modify any open position.
Aucun avis
2025.09.23 12:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.23 12:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.19 06:48
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.18 15:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.12 16:05
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.08 15:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 12:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.17 20:21
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.08.12 16:37
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.08% of days out of 93 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.08 19:16
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.07 13:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 12:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.04 11:45
Share of trading days is too low
2025.08.04 11:45
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.31 11:50
Trading operations on the account were performed for only 15 days. This comprises 14.42% of days out of the 104 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.31 11:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
