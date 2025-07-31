SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / No Risk Strategy
Md Ekramul Hasan

No Risk Strategy

Md Ekramul Hasan
0 avis
Fiabilité
13 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 135%
Exness-Real
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
112
Bénéfice trades:
97 (86.60%)
Perte trades:
15 (13.39%)
Meilleure transaction:
38.52 USD
Pire transaction:
-68.58 USD
Bénéfice brut:
894.17 USD (156 556 pips)
Perte brute:
-399.10 USD (137 638 pips)
Gains consécutifs maximales:
19 (213.09 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
213.09 USD (19)
Ratio de Sharpe:
0.26
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
40.88%
Dernier trade:
5 il y a des heures
Trades par semaine:
14
Temps de détention moyen:
4 jours
Facteur de récupération:
2.50
Longs trades:
38 (33.93%)
Courts trades:
74 (66.07%)
Facteur de profit:
2.24
Rendement attendu:
4.42 USD
Bénéfice moyen:
9.22 USD
Perte moyenne:
-26.61 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-109.78 USD)
Perte consécutive maximale:
-109.78 USD (3)
Croissance mensuelle:
49.63%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
198.11 USD (34.80%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
34.80% (198.11 USD)
Par fonds propres:
47.82% (346.41 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 33
EURUSD 29
XAUUSD 20
EURGBP 16
USDJPY 14
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD 196
EURUSD 170
XAUUSD 0
EURGBP 76
USDJPY 54
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD 6K
EURUSD 7.2K
XAUUSD 90
EURGBP 2.2K
USDJPY 3.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +38.52 USD
Pire transaction: -69 USD
Gains consécutifs maximales: 19
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +213.09 USD
Perte consécutive maximale: -109.78 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Eightcap-Real
0.00 × 1
VantageInternational-Live 22
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 2
BenchMark-Real
0.00 × 1
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 1
TitanFX-Demo01
0.00 × 5
InvestAZ-REAL
0.00 × 1
FXCC1-Live
0.00 × 19
ICMarkets-Live07
0.00 × 2
NgelPartners-Live
0.00 × 1
OANDA-v20 Live
0.00 × 5
Just2Trade-Real2
0.00 × 5
AM-Live2
0.00 × 3
ICMarkets-Live08
0.00 × 2
TradersGlobalGroup-Live 2
0.00 × 20
Lucrorfx-Live
0.00 × 5
MYFXMarkets-US09-Live
0.00 × 1
JFD-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live01
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 30
VantageInternational-Live 16
0.00 × 4
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
ICMarkets-Live16
0.00 × 2
ICMarkets-Live10
0.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 3
531 plus...
No Risk Strategy i follow Trends and open and trade based on support and resistance. 
Aucun avis
2025.09.24 09:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 16:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 15:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 13:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 11:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 08:44
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 07:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 19:51
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 13:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 07:12
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 04:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 14:14
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 16:10
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.09 12:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.01 10:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.28 12:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.27 14:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.27 13:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.25 18:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.25 11:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.