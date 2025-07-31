SignauxSections
Md Hasanuzzaman Khan

Surepips47

Md Hasanuzzaman Khan
0 avis
Fiabilité
9 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2025 8%
Exness-MT5Real8
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
85
Bénéfice trades:
64 (75.29%)
Perte trades:
21 (24.71%)
Meilleure transaction:
44.50 USD
Pire transaction:
-56.36 USD
Bénéfice brut:
475.60 USD (267 341 pips)
Perte brute:
-308.61 USD (125 051 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (135.37 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
135.37 USD (16)
Ratio de Sharpe:
0.20
Activité de trading:
18.79%
Charge de dépôt maximale:
5.80%
Dernier trade:
8 il y a des heures
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
1.17
Longs trades:
36 (42.35%)
Courts trades:
49 (57.65%)
Facteur de profit:
1.54
Rendement attendu:
1.96 USD
Bénéfice moyen:
7.43 USD
Perte moyenne:
-14.70 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-89.73 USD)
Perte consécutive maximale:
-89.73 USD (4)
Croissance mensuelle:
4.02%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1.35 USD
Maximal:
142.32 USD (6.60%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
6.74% (141.97 USD)
Par fonds propres:
3.14% (63.55 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 16
BTCUSD 15
EURAUD 11
USDJPY 8
EURUSD 7
GBPJPY 7
GBPUSD 5
GBPAUD 3
NZDUSD 2
NZDJPY 2
AUDUSD 2
EURJPY 2
XAGUSD 2
USDCHF 1
CHFJPY 1
EURNZD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 34
BTCUSD 55
EURAUD -5
USDJPY -11
EURUSD 41
GBPJPY -12
GBPUSD 3
GBPAUD -9
NZDUSD -8
NZDJPY -6
AUDUSD 8
EURJPY 7
XAGUSD 66
USDCHF 20
CHFJPY 0
EURNZD -14
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 7.9K
BTCUSD 134K
EURAUD 35
USDJPY -240
EURUSD 854
GBPJPY -189
GBPUSD 105
GBPAUD -233
NZDUSD -143
NZDJPY -144
AUDUSD 170
EURJPY 239
XAGUSD 302
USDCHF 331
CHFJPY 3
EURNZD -465
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +44.50 USD
Pire transaction: -56 USD
Gains consécutifs maximales: 16
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +135.37 USD
Perte consécutive maximale: -89.73 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real8" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Alpari-MT5
0.00 × 10
Exness-MT5Real2
0.00 × 3
FXView-Live
0.00 × 2
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 4
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.57 × 936
ForexClub-MT5 Real Server
0.90 × 21
FPMarketsLLC-Live
1.13 × 53
Exness-MT5Real15
1.20 × 398
ICTrading-MT5-4
1.22 × 226
GOMarketsMU-Live
1.50 × 26
Exness-MT5Real12
1.57 × 156
PlexyTrade-Server01
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
2.00 × 2
OctaFX-Real2
3.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
3.67 × 378
Exness-MT5Real11
4.00 × 11
Exness-MT5Real6
5.35 × 63
Ava-Real 1-MT5
5.42 × 19
VantageInternational-Live
5.71 × 154
Exness-MT5Real
5.82 × 155
Exness-MT5Real3
5.92 × 36
Weltrade-Real
6.09 × 111
ZeroMarkets-Live-1
6.14 × 192
ActivTradesCorp-Server
6.14 × 7
16 plus...
Aucun avis
2025.09.17 05:15
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.28 17:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.28 13:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.27 02:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.20 02:46
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.06 04:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.06 03:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.31 14:57
Share of trading days is too low
2025.07.31 14:57
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.31 13:57
Share of trading days is too low
2025.07.31 13:57
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.31 04:59
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.31 04:59
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.31 04:59
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.31 04:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.31 04:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
