Nguyen Tuan Huy Le

GOLDFISH

Nguyen Tuan Huy Le
0 avis
Fiabilité
12 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 1%
NeotechFinancialServices-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
45
Bénéfice trades:
21 (46.66%)
Perte trades:
24 (53.33%)
Meilleure transaction:
27.07 USD
Pire transaction:
-41.05 USD
Bénéfice brut:
231.39 USD (8 947 pips)
Perte brute:
-203.40 USD (6 625 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (37.28 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
51.95 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
58.64%
Charge de dépôt maximale:
10.42%
Dernier trade:
4 il y a quelques jours
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
0.51
Longs trades:
21 (46.67%)
Courts trades:
24 (53.33%)
Facteur de profit:
1.14
Rendement attendu:
0.62 USD
Bénéfice moyen:
11.02 USD
Perte moyenne:
-8.48 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-46.79 USD)
Perte consécutive maximale:
-52.42 USD (4)
Croissance mensuelle:
0.00%
Algo trading:
93%
Prélèvement par solde:
Absolu:
24.33 USD
Maximal:
54.52 USD (1.80%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.76% (53.26 USD)
Par fonds propres:
43.07% (860.28 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 9
EURAUD 6
AUDCAD 5
USDCAD 4
EURUSD 4
CADJPY 2
USDJPY 2
EURCAD 2
AUDUSD 2
EURNZD 2
NZDJPY 2
GBPAUD 2
XAUUSD 2
USDCHF 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD 5
EURAUD -39
AUDCAD 62
USDCAD -32
EURUSD -46
CADJPY -1
USDJPY 24
EURCAD -8
AUDUSD 16
EURNZD 30
NZDJPY 29
GBPAUD 1
XAUUSD -4
USDCHF -4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD 381
EURAUD -2K
AUDCAD 1.8K
USDCAD -835
EURUSD -1.5K
CADJPY -23
USDJPY 1.2K
EURCAD -322
AUDUSD 542
EURNZD 1.7K
NZDJPY 1.4K
GBPAUD 76
XAUUSD -14
USDCHF -109
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +27.07 USD
Pire transaction: -41 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +37.28 USD
Perte consécutive maximale: -46.79 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "NeotechFinancialServices-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.00 × 1
DerivSVG-Server
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
FinexBisnisSolusi-Real
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live02
0.00 × 1
InnoNetSolutions-Server01
0.31 × 39
Exness-MT5Real12
0.55 × 11
Exness-MT5Real7
0.83 × 6
TradeMaxGlobal-Live
1.00 × 7
PlexyTrade-Server01
1.00 × 1
Coinexx-Live
1.00 × 2
Exness-MT5Real5
2.44 × 706
RoboForex-ECN
2.52 × 720
ICMarketsEU-MT5-5
3.11 × 18
STARTRADERFinancial-Live
3.28 × 36
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
3.50 × 2
VantageInternational-Live 4
3.91 × 121
DooTechnology-Live
3.95 × 58
Earnex-Trade
3.98 × 289
LiteFinance-MT5-Live
4.53 × 124
FBS-Real
4.88 × 16
Exness-MT5Real11
4.90 × 414
Exness-MT5Real2
4.90 × 100
Exness-MT5Real6
5.00 × 2
43 plus...
Tightly risk managed accounts drawdown below 10%


Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
GOLDFISH
30 USD par mois
1%
0
0
USD
2K
USD
12
93%
45
46%
59%
1.13
0.62
USD
43%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.