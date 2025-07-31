SignauxSections
Vinicius Ribeiro Ferreira

Pacific Cross Trader

Vinicius Ribeiro Ferreira
0 avis
Fiabilité
9 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 39%
CapitalPointTrading-Live29
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
229
Bénéfice trades:
211 (92.13%)
Perte trades:
18 (7.86%)
Meilleure transaction:
45.97 USD
Pire transaction:
-29.82 USD
Bénéfice brut:
277.06 USD (11 000 pips)
Perte brute:
-110.72 USD (4 651 pips)
Gains consécutifs maximales:
63 (27.39 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
86.01 USD (36)
Ratio de Sharpe:
0.16
Activité de trading:
83.87%
Charge de dépôt maximale:
25.11%
Dernier trade:
18 il y a des heures
Trades par semaine:
42
Temps de détention moyen:
12 heures
Facteur de récupération:
3.69
Longs trades:
104 (45.41%)
Courts trades:
125 (54.59%)
Facteur de profit:
2.50
Rendement attendu:
0.73 USD
Bénéfice moyen:
1.31 USD
Perte moyenne:
-6.15 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-0.13 USD)
Perte consécutive maximale:
-45.03 USD (2)
Croissance mensuelle:
10.82%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
45.03 USD (27.05%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
4.56% (3.46 USD)
Par fonds propres:
35.90% (471.73 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 86
NZDCAD 55
AUDCAD 51
AUDNZD 37
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 96
NZDCAD 29
AUDCAD 22
AUDNZD 19
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 3.6K
NZDCAD 381
AUDCAD 1K
AUDNZD 1.5K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +45.97 USD
Pire transaction: -30 USD
Gains consécutifs maximales: 36
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +27.39 USD
Perte consécutive maximale: -0.13 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "CapitalPointTrading-Live29" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Description :

Une stratégie spécialisée qui allie le dynamisme des paires croisées du Pacifique à la stabilité du marché mondial.


Points Clés de la Stratégie :

  • Focalisation Spécialiste : Les trades se concentrent sur les paires croisées AUD, NZD et CAD, tandis que l'EUR/USD sert d'ancre de portefeuille.

  • Risque Défini : Un Stop Loss obligatoire et un dimensionnement de lot conservateur sont appliqués à 100 % de toutes les opérations.

  • Gestion Pure : Chaque trade est indépendant. Aucune technique de récupération ni augmentation artificielle de l'exposition au risque n'est utilisée.

  • Approche Professionnelle : Idéal pour les investisseurs qui recherchent une croissance constante avec un risque calculé.


Configuration Optimale :

  • Capital Minimum : 500 $ USD

  • Courtier : IC Markets (Compte Raw Spread)

  • VPS : Essentiel pour une performance optimale


Diversifiez votre portefeuille avec une stratégie intelligente et ciblée.

Aucun avis
2025.08.01 12:42
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.31 00:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.31 00:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
