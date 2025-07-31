- Croissance
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|EURUSD
|86
|NZDCAD
|55
|AUDCAD
|51
|AUDNZD
|37
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|96
|NZDCAD
|29
|AUDCAD
|22
|AUDNZD
|19
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|3.6K
|NZDCAD
|381
|AUDCAD
|1K
|AUDNZD
|1.5K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "CapitalPointTrading-Live29" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Description :
Une stratégie spécialisée qui allie le dynamisme des paires croisées du Pacifique à la stabilité du marché mondial.
Points Clés de la Stratégie :
-
Focalisation Spécialiste : Les trades se concentrent sur les paires croisées AUD, NZD et CAD, tandis que l'EUR/USD sert d'ancre de portefeuille.
-
Risque Défini : Un Stop Loss obligatoire et un dimensionnement de lot conservateur sont appliqués à 100 % de toutes les opérations.
-
Gestion Pure : Chaque trade est indépendant. Aucune technique de récupération ni augmentation artificielle de l'exposition au risque n'est utilisée.
-
Approche Professionnelle : Idéal pour les investisseurs qui recherchent une croissance constante avec un risque calculé.
Configuration Optimale :
-
Capital Minimum : 500 $ USD
-
Courtier : IC Markets (Compte Raw Spread)
-
VPS : Essentiel pour une performance optimale
Diversifiez votre portefeuille avec une stratégie intelligente et ciblée.
