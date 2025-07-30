- Croissance
Trades:
523
Bénéfice trades:
481 (91.96%)
Perte trades:
42 (8.03%)
Meilleure transaction:
18.05 USD
Pire transaction:
-32.85 USD
Bénéfice brut:
994.01 USD (82 835 pips)
Perte brute:
-125.84 USD (7 779 pips)
Gains consécutifs maximales:
58 (104.09 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
104.09 USD (58)
Ratio de Sharpe:
0.55
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
2.59%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
22
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
26.43
Longs trades:
297 (56.79%)
Courts trades:
226 (43.21%)
Facteur de profit:
7.90
Rendement attendu:
1.66 USD
Bénéfice moyen:
2.07 USD
Perte moyenne:
-3.00 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-9.26 USD)
Perte consécutive maximale:
-32.85 USD (1)
Croissance mensuelle:
6.95%
Prévision annuelle:
84.36%
Algo trading:
83%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
32.85 USD (2.67%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.67% (32.85 USD)
Par fonds propres:
30.88% (474.06 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|EURUSD
|523
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|868
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|75K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RadexMarkets-Real 6" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
BroctagonPrimeMarkets-Live
|0.00 × 39
www.smartfibo.com is a trading company with 5 years trayectory and over 1,000 clients worldwide. With cutting edge technollogy it became leader in the market, with automatic systems designed not only for profit but to protect our clients' capital. Average return 10% monthly. EURUSD Lot 0.01-0.05Join our welcome group for support and questions resolution at https://chat.whatsapp.com/LE0hfsBbF5O8fdTC3SV1ed
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
100 USD par mois
89%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
27
83%
523
91%
100%
7.89
1.66
USD
USD
31%
1:500