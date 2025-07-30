SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / SmartFibo
Baltazar Domingo Godoy Saez

SmartFibo

Baltazar Domingo Godoy Saez
0 avis
Fiabilité
27 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 100 USD par mois
croissance depuis 2025 89%
RadexMarkets-Real 6
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
523
Bénéfice trades:
481 (91.96%)
Perte trades:
42 (8.03%)
Meilleure transaction:
18.05 USD
Pire transaction:
-32.85 USD
Bénéfice brut:
994.01 USD (82 835 pips)
Perte brute:
-125.84 USD (7 779 pips)
Gains consécutifs maximales:
58 (104.09 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
104.09 USD (58)
Ratio de Sharpe:
0.55
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
2.59%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
22
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
26.43
Longs trades:
297 (56.79%)
Courts trades:
226 (43.21%)
Facteur de profit:
7.90
Rendement attendu:
1.66 USD
Bénéfice moyen:
2.07 USD
Perte moyenne:
-3.00 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-9.26 USD)
Perte consécutive maximale:
-32.85 USD (1)
Croissance mensuelle:
6.95%
Prévision annuelle:
84.36%
Algo trading:
83%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
32.85 USD (2.67%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.67% (32.85 USD)
Par fonds propres:
30.88% (474.06 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 523
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 868
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 75K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +18.05 USD
Pire transaction: -33 USD
Gains consécutifs maximales: 58
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +104.09 USD
Perte consécutive maximale: -9.26 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RadexMarkets-Real 6" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

BroctagonPrimeMarkets-Live
0.00 × 39
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
www.smartfibo.com is a trading company with 5 years trayectory and over 1,000 clients worldwide. With cutting edge technollogy it became leader in the market, with automatic systems designed not only for profit but to protect our clients' capital. Average return 10% monthly. EURUSD Lot 0.01-0.05
Join our welcome group for support and questions resolution at https://chat.whatsapp.com/LE0hfsBbF5O8fdTC3SV1ed


Aucun avis
2025.08.13 11:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.13 09:18
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
SmartFibo
100 USD par mois
89%
0
0
USD
2K
USD
27
83%
523
91%
100%
7.89
1.66
USD
31%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.