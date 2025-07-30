Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Swissquote-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FXChoice-MetaTrader 5 Pro 0.00 × 7 ICMarkets-MT5 0.00 × 2 ICMarketsSC-MT5-2 0.00 × 1 Tickmill-Live 0.00 × 6 RoboForexEU-MetaTrader 5 0.03 × 35 SwissquoteLtd-Server 0.31 × 621 AlpariEvrasia-Real01 0.32 × 258 Pepperstone-MT5-Live01 0.45 × 264 ForexTimeFXTM-MT5 0.63 × 35 XMGlobal-MT5 2 0.65 × 386 ForexTime-MT5 0.71 × 8122 Swissquote-Server 2.26 × 17483 FxPro-ECN 3.79 × 29 Alpari-MT5 4.00 × 2