SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Daily Pipes
Alireza Eyvazi

Daily Pipes

Alireza Eyvazi
0 avis
9 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -65%
Swissquote-Server
1:100
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
101
Bénéfice trades:
39 (38.61%)
Perte trades:
62 (61.39%)
Meilleure transaction:
151.68 CHF
Pire transaction:
-170.27 CHF
Bénéfice brut:
2 109.68 CHF (53 267 pips)
Perte brute:
-3 870.60 CHF (122 436 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (182.05 CHF)
Bénéfice consécutif maximal:
373.25 CHF (4)
Ratio de Sharpe:
-0.22
Activité de trading:
34.88%
Charge de dépôt maximale:
103.72%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
11
Temps de détention moyen:
5 heures
Facteur de récupération:
-0.99
Longs trades:
47 (46.53%)
Courts trades:
54 (53.47%)
Facteur de profit:
0.55
Rendement attendu:
-17.43 CHF
Bénéfice moyen:
54.09 CHF
Perte moyenne:
-62.43 CHF
Pertes consécutives maximales:
9 (-450.92 CHF)
Perte consécutive maximale:
-488.41 CHF (6)
Croissance mensuelle:
-25.09%
Algo trading:
3%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 760.92 CHF
Maximal:
1 779.68 CHF (88.16%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
65.12% (1 779.68 CHF)
Par fonds propres:
15.63% (160.08 CHF)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 21
#DE40 13
GBPUSD 13
OILUSD 13
XAGUSD 11
USDJPY 10
#NAS100 9
XAUUSD 6
#US30 3
NZDUSD 2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD -232
#DE40 -441
GBPUSD -266
OILUSD 405
XAGUSD -199
USDJPY -193
#NAS100 -653
XAUUSD 89
#US30 -196
NZDUSD -140
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD -304
#DE40 -30K
GBPUSD -44
OILUSD 1.9K
XAGUSD -3.7K
USDJPY -351
#NAS100 -28K
XAUUSD 14K
#US30 -23K
NZDUSD -466
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +151.68 CHF
Pire transaction: -170 CHF
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +182.05 CHF
Perte consécutive maximale: -450.92 CHF

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Swissquote-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.00 × 7
ICMarkets-MT5
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 6
RoboForexEU-MetaTrader 5
0.03 × 35
SwissquoteLtd-Server
0.31 × 621
AlpariEvrasia-Real01
0.32 × 258
Pepperstone-MT5-Live01
0.45 × 264
ForexTimeFXTM-MT5
0.63 × 35
XMGlobal-MT5 2
0.65 × 386
ForexTime-MT5
0.71 × 8122
Swissquote-Server
2.26 × 17483
FxPro-ECN
3.79 × 29
Alpari-MT5
4.00 × 2
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.08.19 15:17
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.08 09:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.30 17:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.30 17:33
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Daily Pipes
30 USD par mois
-65%
0
0
USD
1
CHF
9
3%
101
38%
35%
0.54
-17.43
CHF
65%
1:100
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.