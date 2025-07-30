SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / US500
Yaroslav Gnidets

US500

Yaroslav Gnidets
0 avis
Fiabilité
22 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 50%
RoboForex-ECN
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
179
Bénéfice trades:
147 (82.12%)
Perte trades:
32 (17.88%)
Meilleure transaction:
1.21 USD
Pire transaction:
-0.57 USD
Bénéfice brut:
14.85 USD (11 077 pips)
Perte brute:
-8.47 USD (7 682 pips)
Gains consécutifs maximales:
53 (1.84 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
7.48 USD (25)
Ratio de Sharpe:
0.16
Activité de trading:
76.88%
Charge de dépôt maximale:
3.48%
Dernier trade:
4 il y a quelques jours
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
12 heures
Facteur de récupération:
2.65
Longs trades:
95 (53.07%)
Courts trades:
84 (46.93%)
Facteur de profit:
1.75
Rendement attendu:
0.04 USD
Bénéfice moyen:
0.10 USD
Perte moyenne:
-0.26 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-1.95 USD)
Perte consécutive maximale:
-1.95 USD (7)
Croissance mensuelle:
-9.01%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.40 USD
Maximal:
2.41 USD (13.65%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
11.00% (2.41 USD)
Par fonds propres:
1.79% (0.36 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
.US500Cash 179
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
.US500Cash 6
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
.US500Cash 3.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1.21 USD
Pire transaction: -1 USD
Gains consécutifs maximales: 25
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +1.84 USD
Perte consécutive maximale: -1.95 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.08.20 08:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 17:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.12 14:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.05 15:48
Share of trading days is too low
2025.08.05 14:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.05 14:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.30 20:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.30 17:33
Trading operations on the account were performed for only 13 days. This comprises 13% of days out of the 100 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.30 17:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1% of days out of 100 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.30 17:33
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
US500
30 USD par mois
50%
0
0
USD
19
USD
22
0%
179
82%
77%
1.75
0.04
USD
11%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.