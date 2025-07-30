SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Moderat Growth
Rahmad Ivanda

Moderat Growth

Rahmad Ivanda
0 avis
10 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -21%
FBS-Real
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
96
Bénéfice trades:
42 (43.75%)
Perte trades:
54 (56.25%)
Meilleure transaction:
135.90 USD
Pire transaction:
-49.66 USD
Bénéfice brut:
985.59 USD (53 312 pips)
Perte brute:
-1 021.44 USD (76 754 pips)
Gains consécutifs maximales:
12 (247.88 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
247.88 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
89.64%
Charge de dépôt maximale:
149.00%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
15
Temps de détention moyen:
4 jours
Facteur de récupération:
-0.17
Longs trades:
65 (67.71%)
Courts trades:
31 (32.29%)
Facteur de profit:
0.96
Rendement attendu:
-0.37 USD
Bénéfice moyen:
23.47 USD
Perte moyenne:
-18.92 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-195.35 USD)
Perte consécutive maximale:
-195.35 USD (8)
Croissance mensuelle:
-21.07%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
161.24 USD
Maximal:
212.10 USD (50.42%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
68.94% (184.44 USD)
Par fonds propres:
52.97% (107.82 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 66
CADCHF 5
GBPCHF 4
US100 4
USDCHF 3
CHFJPY 3
EURGBP 1
EURAUD 1
AUDJPY 1
EURNZD 1
EURUSD 1
AUDCAD 1
GBPJPY 1
NZDCHF 1
USDCAD 1
USDJPY 1
GBPUSD 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -51
CADCHF -20
GBPCHF -91
US100 -73
USDCHF 51
CHFJPY 100
EURGBP -10
EURAUD -3
AUDJPY -5
EURNZD -9
EURUSD 27
AUDCAD -8
GBPJPY -14
NZDCHF 16
USDCAD 31
USDJPY 19
GBPUSD 5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -3.7K
CADCHF -453
GBPCHF -1.9K
US100 -24K
USDCHF 1.8K
CHFJPY 4.1K
EURGBP -254
EURAUD -150
AUDJPY -370
EURNZD -760
EURUSD 537
AUDCAD -349
GBPJPY -600
NZDCHF 573
USDCAD 1.4K
USDJPY 489
GBPUSD 183
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +135.90 USD
Pire transaction: -50 USD
Gains consécutifs maximales: 12
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +247.88 USD
Perte consécutive maximale: -195.35 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FreshForex-MT5
0.00 × 2
Garnet-Server
0.00 × 1
MilliniumFortune-Live
0.00 × 5
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 6
FanHuaGroupLimited-Live
0.00 × 2
EmporiumCapital-Server
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 1
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
TengriSecurities-Server
0.00 × 2
SUSHIGlobalInvesting-Live
0.00 × 3
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 2
AdmiralsSC-Live
0.00 × 2
VantagePrimeLimited-Live
0.00 × 4
Exness-MT5Real27
0.00 × 3
XMGlobal-MT5 8
0.00 × 4
EightcapGlobal-Live
0.00 × 7
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 7
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
EGMSecurities-Live
0.00 × 1
StraitsFutures-ATL Live
0.00 × 2
OneRoyal-Server
0.00 × 3
AtriaFinancial-Production
0.00 × 1
RazeGlobalMarkets-Server
0.00 × 6
LandFX-Live
0.00 × 1
281 plus...
Aucun avis
2025.09.25 15:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.25 09:00
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 14:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.19 07:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.12 06:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.89% of days out of 53 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.10 16:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.10 14:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.96% of days out of 51 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.09 09:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.03 11:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 02:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.33% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.28 10:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.27 07:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.26 01:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 00:43
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.08.25 15:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.25 14:21
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.25 08:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.25 07:13
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.08.25 00:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 16:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Moderat Growth
30 USD par mois
-21%
0
0
USD
149
USD
10
0%
96
43%
90%
0.96
-0.37
USD
69%
1:200
Copier

