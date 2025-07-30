SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / ALGO AI GIULIA
Stefano Toti

ALGO AI GIULIA

Stefano Toti
0 avis
27 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -62%
FPMarketsLLC-Live3
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
634
Bénéfice trades:
168 (26.49%)
Perte trades:
466 (73.50%)
Meilleure transaction:
406.44 EUR
Pire transaction:
-193.23 EUR
Bénéfice brut:
3 994.81 EUR (1 667 297 pips)
Perte brute:
-6 061.24 EUR (1 352 135 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (25.65 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
406.44 EUR (1)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
94.14%
Charge de dépôt maximale:
22.76%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
39
Temps de détention moyen:
11 heures
Facteur de récupération:
-0.96
Longs trades:
224 (35.33%)
Courts trades:
410 (64.67%)
Facteur de profit:
0.66
Rendement attendu:
-3.26 EUR
Bénéfice moyen:
23.78 EUR
Perte moyenne:
-13.01 EUR
Pertes consécutives maximales:
23 (-257.37 EUR)
Perte consécutive maximale:
-474.56 EUR (20)
Croissance mensuelle:
-46.42%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
83%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2 066.43 EUR
Maximal:
2 148.25 EUR (127.55%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
63.96% (2 147.99 EUR)
Par fonds propres:
11.23% (301.51 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDCAD 40
EURUSD 38
USDJPY 37
AUDUSD 31
USDCHF 28
AUDCHF 28
EURAUD 28
AUDJPY 27
GBPUSD 25
CADJPY 23
CADCHF 22
NZDUSD 22
GBPNZD 22
AUDCAD 21
NZDCHF 21
CHFJPY 20
EURCAD 19
BTCUSD 18
NZDCAD 18
NZDJPY 18
GBPJPY 17
EURNZD 17
EURJPY 15
GBPCAD 14
EURCHF 14
EURGBP 13
GBPAUD 13
GBPCHF 11
AUDNZD 10
ETHUSD 2
XAUUSD 1
DOGUSD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDCAD -882
EURUSD 293
USDJPY -433
AUDUSD -165
USDCHF -182
AUDCHF -267
EURAUD -147
AUDJPY 29
GBPUSD -119
CADJPY 412
CADCHF -80
NZDUSD -117
GBPNZD -87
AUDCAD 315
NZDCHF -85
CHFJPY -136
EURCAD -167
BTCUSD 547
NZDCAD -100
NZDJPY -141
GBPJPY -16
EURNZD -7
EURJPY -94
GBPCAD -64
EURCHF -180
EURGBP 28
GBPAUD -13
GBPCHF -69
AUDNZD -243
ETHUSD -167
XAUUSD -3
DOGUSD -13
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDCAD -1.9K
EURUSD 1.4K
USDJPY -4.4K
AUDUSD -1.7K
USDCHF -468
AUDCHF -1.7K
EURAUD -949
AUDJPY 171
GBPUSD -2.6K
CADJPY 579
CADCHF -551
NZDUSD -522
GBPNZD -1.5K
AUDCAD 704
NZDCHF -1.1K
CHFJPY -1.3K
EURCAD -2.4K
BTCUSD 348K
NZDCAD -1.6K
NZDJPY -703
GBPJPY -1K
EURNZD -21
EURJPY -864
GBPCAD -1.7K
EURCHF -655
EURGBP 294
GBPAUD -833
GBPCHF -1.5K
AUDNZD -660
ETHUSD -4.9K
XAUUSD -11
DOGUSD -835
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +406.44 EUR
Pire transaction: -193 EUR
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 20
Bénéfice consécutif maximal: +25.65 EUR
Perte consécutive maximale: -257.37 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FPMarketsLLC-Live3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live23
0.33 × 12
Aucun avis
2025.09.15 03:09
A large drawdown may occur on the account again
