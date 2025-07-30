SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / MIOKDJ2025
Sheng Yu Chen

MIOKDJ2025

Sheng Yu Chen
0 avis
Fiabilité
9 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 100 USD par mois
croissance depuis 2025 63%
Exness-Real7
1:400
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 332
Bénéfice trades:
906 (68.01%)
Perte trades:
426 (31.98%)
Meilleure transaction:
22.75 USD
Pire transaction:
-23.92 USD
Bénéfice brut:
2 065.02 USD (98 923 pips)
Perte brute:
-1 129.23 USD (53 258 pips)
Gains consécutifs maximales:
36 (107.10 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
107.10 USD (36)
Ratio de Sharpe:
0.21
Activité de trading:
89.57%
Charge de dépôt maximale:
31.59%
Dernier trade:
30 il y a des minutes
Trades par semaine:
212
Temps de détention moyen:
13 heures
Facteur de récupération:
12.28
Longs trades:
747 (56.08%)
Courts trades:
585 (43.92%)
Facteur de profit:
1.83
Rendement attendu:
0.70 USD
Bénéfice moyen:
2.28 USD
Perte moyenne:
-2.65 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-44.98 USD)
Perte consécutive maximale:
-63.20 USD (6)
Croissance mensuelle:
23.74%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
5.03 USD
Maximal:
76.22 USD (3.53%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
3.50% (75.64 USD)
Par fonds propres:
41.12% (959.68 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSDm 306
USDCADm 235
AUDUSDm 230
USDCHFm 226
EURUSDm 187
EURGBPm 148
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSDm 233
USDCADm 151
AUDUSDm 175
USDCHFm 158
EURUSDm 121
EURGBPm 98
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSDm 11K
USDCADm 9.6K
AUDUSDm 8.1K
USDCHFm 6.6K
EURUSDm 6.2K
EURGBPm 3.8K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +22.75 USD
Pire transaction: -24 USD
Gains consécutifs maximales: 36
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +107.10 USD
Perte consécutive maximale: -44.98 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real7" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.26 01:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 23:14
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 22:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 16:48
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 09:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
MIOKDJ2025
100 USD par mois
63%
0
0
USD
2.3K
USD
9
98%
1 332
68%
90%
1.82
0.70
USD
41%
1:400
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.